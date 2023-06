Maurer/Voglauer: Spitzenpositionen bei SPÖ jetzt beinahe ausschließlich mit Männern besetzt

Partei- und Klubvorsitz sind männlich, bald werden alle 9 Landesorganisationen der SPÖ von Männern geführt

Wien (OTS) - „Wir gratulieren den Herren Babler, Kucher und Seltenheim sowie Frau Breinteneder zu ihren neuen Aufgaben in Spitzenpositionen bei der SPÖ. Was aber sofort ins Auge sticht, ist die Tatsache, dass nun beinahe alle Führungspositionen der SPÖ ausschließlich mit Männern besetzt sind. Derzeit sind acht von neun Ländervorsitzenden der SPÖ Männer, in Bälde sind dem Vernehmen nach alle neun Bundesländer fest in Männerhand. Ebenso sind der Partei- und Klubvorsitz männlich. Aus feministischer Sicht ist das äußert bedauerlich, denn Politik für Frauen wird nur dort gemacht, wo Frauen auch mitentscheiden und in erster Reihe Verantwortung übernehmen. Das ist bei der SPÖ nicht der Fall. Die einstige feministische Sozialdemokratie, die sich in der Vergangenheit um die Rechte der Frauen stark gemacht hat, ist so nicht mehr wiederzuerkennen“, sagen Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen und Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen.

„Jetzt, wo auch die Personalagenden endlich erledigt sind, sollte auch die SPÖ wieder zu Sachpolitik zurückkehren. Es ist lange genug um die SPÖ gegangen, jetzt muss wieder die Zukunft unseres Landes im Fokus stehen“, sagen Maurer und Voglauer unisono und ergänzen: „Die SPÖ muss ihre Blockade von wichtigen Klimaschutz- und Transparenzgesetzen beenden und wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren“.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at