Disoski/Grüne: Frauen verdienen Fairness beim Gehalt statt Sexismus am Lohnzettel

Frauensprecherin der Grünen pocht auf schnelle Umsetzung entsprechender OECD-Empfehlung zur Lohntransparenz

Wien (OTS) - „Die heute präsentierte OECD-Studie bestätigt meine Forderung nach verpflichtender Lohntransparenz. Unsere diesbezüglichen Vorschläge sind dem Koalitionspartner bekannt und können schnell umgesetzt werden“, sagt Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen, anlässlich der heute präsentierten OECD-Studie „Reporting Gender Pay Gaps in OECD Countries“.

Die geschlechtsspezifische Lohnlücke ist in OECD-Ländern mit durchschnittlich 12 Prozent noch immer deutlich. „In Österreich ist diese Lücke allerdings noch höher. Laut Statistik Austria beträgt sie 18,8 Prozent. Das ist nichts Anderes als in Zahlen gegossener Sexismus. Damit muss endlich Schluss sein“, sagt Disoski und ergänzt: „Die heute präsentierte OECD-Studie bestätigt einmal mehr, dass verpflichtende Lohntransparenz eine wichtige, schnell umzusetzende Maßnahme zur Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles ist.“

„Es ist an der Zeit, Arbeitgeber:innen endlich in die Verantwortung zu nehmen und verpflichtende Einkommensberichte für Unternehmen ab 35 Mitarbeitenden, in denen auch einzelne Gehaltsbestände angeführt werden, einzuführen. Wir brauchen starke Durchsetzungsmechanismen in Österreich. Daher sollen diese Berichte über Betriebsräte für alle Mitarbeitenden zugänglich sein. Dort, wo ungleiche Bezahlung nachgewiesen wird, sollen künftig die Arbeitgeber:innen in der Pflicht sein, konkrete Maßnahmen zu setzen, um geschlechtsbedingte Lohndiskriminierung in ihrem Betrieb zu beenden. Geschieht dies nicht, wird sanktioniert“, führt Disoski aus.

„Wer sich noch immer gegen Lohntransparenz ausspricht, verhindert Lohngerechtigkeit für die Hälfte unserer Bevölkerung. Dafür habe ich null Verständnis. Die OECD-Studie bestätigt mein Verlangen nach Handlungsbedarf: Frauen verdienen Fairness statt Sexismus am Lohnzettel“, betont Disoski.

