AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 19. Juni

Wie will Österreich seine Klimaziele erreichen?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring am 19. Juni 2023, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek des Parlaments Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Wie will Österreich seine Klimaziele erreichen?".

In Sachen Klimaschutz ist Österreich alles andere als ein Musterschüler: Pro Kopf produzieren wir mehr Treibhausgase als der weltweite Durchschnitt. Größtes Sorgenkind ist der Straßenverkehr. Die Bundesregierung hat eine Trendwende in der Klimapolitik versprochen. Doch Kritiker:innen sagen, sie vermissen konkrete Schritte. Ein neu­es Klimaschutzgesetz ist nach wie vor nicht beschlossen und das Klimaziel Österreichs bis 2030 ist aus heutiger Sicht ebenso außer Reichweite wie die angepeilte Klimaneutralität bis 2040. Wann folgen den klimapolitischen Ankündigungen konkrete Taten und wie will Österreich seine selbst gesteckten Klimaziele erreichen?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek des Parlaments abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring:

"Wie will Österreich seine Klimaziele erreichen?"

Es diskutieren:

Joachim Schnabel (ÖVP), Julia Herr (SPÖ), Walter Rauch (FPÖ), Lukas Hammer (Grüne), Michael Bernhard (NEOS)

Expert:innen:

Michaela Krömer (Rechtsanwältin), Reinhard Steurer (Universität für Bodenkultur)

Moderation:

Gerald Groß

