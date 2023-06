Deutschlernen in den Ferien: Wiener Sommerdeutschkurse unterstützen Schüler*innen auf dem Weg raus aus der Deutschförderklasse

Die Anmeldung läuft bis 3. Juli. Sofern Schüler*innen an den Sommerdeutschkursen teilnehmen, haben sie im Herbst erneut die Möglichkeit den MIKA-D Test zu absolvieren.

Wien (OTS) - Die Stadt Wien bietet heuer erstmals Sommerdeutschkurse an, um Schüler*innen aus Pflichtschulen auch in den Ferien beim Deutschlernen zu unterstützen. Jene Kinder, die einen Wiener Sommerdeutschkurs besuchen, können den MIKA-D Test im Herbst innerhalb der ersten beiden Schulwochen wiederholen, die erste Testung fand bereits im Juni statt. Dieser Test entscheidet, ob Schüler*innen im nächsten Schuljahr von der Deutschförderklasse in den Regelunterricht wechseln dürfen. Die Anmeldung für die Sommerdeutschkurse läuft bis 3. Juli 2023 und ist in Präsenz und Online möglich.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Integration Christoph Wiederkehr: "Die Wiener Sommerdeutschkurse sind eine einzigartige Möglichkeit für außerordentliche Schüler*innen, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen und sich auf den Schulstart im Herbst vorzubereiten. So können wir Schüler*innen beim schnelleren Übergang ins Regelschulsystem unterstützen, um Benachteiligung und Ausgrenzung durch einen längeren Aufenthalt in Deutschförderklassen entgegenzuwirken.“

Wiener Sommerdeutschkurse

Die kostenlosen Wiener Sommerdeutschkurse werden von der Bildungseinrichtung Interface Wien im Auftrag der Stadt Wien durchgeführt und richten sich an außerordentliche Schüler*innen von Volksschulen, Mittelschulen, AHS-Unterstufen sowie Polytechnischen- und Fachmittelschulen. Die zweiwöchigen Kurse werden zwischen 10. Juli und 18. August von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr angeboten. Es gibt drei unterschiedliche Starttermine und noch freie Plätze.

Lejla Sirbubalo, Geschäftsführerin von Interface Wien „Um eine optimale Lernumgebung zu gewährleisten, sind die Kurse auf maximal 16 Schüler*innen pro Gruppe begrenzt. Der Unterricht wird altersgerecht gestaltet und umfasst neben dem sprachlichen Lernstoff auch Ausflüge und Exkursionen, um den Schüler*innen ein ganzheitliches Lernerlebnis zu bieten.“

Anmeldung zu den Sommerdeutschkursen: https://www.wienersommerdeutschkurse.at/



Fotos: https://presse.wien.gv.at



Rückfragen & Kontakt:

Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at



Radostin Kaloianov

Öffentlichkeitsarbeit Interface Wien GmbH

Tel.: +43 1 524 50 15 37

E-Mail: r.kaloianov @ interface-wien.at