Wiener Sozialdienste – Generalversammlung zieht Resümee

Ein herausforderndes Jahr 2022 und vielfältige zukünftige Aufgaben

2022 war erneut ein Jahr mit erheblichen Herausforderungen, die vor allem auch die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Gerade in dieser Zeit war der Einsatz unserer rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unschätzbarem Wert, da sie unermüdlich für jene Menschen in Wien da waren, die Unterstützung benötigten. Präsidentin Gabriele Votava

Wien (OTS) - Seit über 75 Jahren tragen die Wiener Sozialdienste mit vielfältigen Dienstleistungen und hohen Pflege-, Betreuungs- und Begleitungsstandards zur Lebensqualität der Menschen in Wien bei. Bei der der Generalversammlung am 7. Juni 2023 betonte Präsidentin Gabriele Votava wie wesentlich es ist, weiterhin zum Wohl und zur Gesundheit der Wienerinnen und Wiener professionell beizutragen. „2022 war erneut ein Jahr mit erheblichen Herausforderungen, die vor allem auch die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Gerade in dieser Zeit war der Einsatz unserer rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unschätzbarem Wert, da sie unermüdlich für jene Menschen in Wien da waren, die Unterstützung benötigten.“

Die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder der Wiener Sozialdienste sind sich bewusst, dass es keine Zeit zum Ausruhen gibt. Präsidentin Gabriele Votava, Vizepräsidentin Vera Steiner, Susanne Voglhuber, Dr. Thomas Paul Egger, Dipl.-Ing.in Gertrude Anna Pils, Mag. Herbert Tempsch und DSAin Gabriele Trummer setzen sich weiterhin mit großem Engagement dafür ein, dass die Arbeit der Wiener Sozialdienste mit hohen Qualitätsstandards fortgesetzt werden kann. Eine erfreuliche Entwicklung ist die Verstärkung des Vorstands ab dem 1. Juli 2023 durch Mag. Martin Breuner und Christian Bruckner, die mit ihrem umfassenden Fachwissen im Rechts- und Finanzbereich neue Impulse einbringen.

Die bevorstehenden Herausforderungen im Jahr 2023 stehen denen des Vorjahres in nichts nach. Obwohl sich die Personalabteilung der Wiener Sozialdienste bereits bis Ende Mai 2023 über mehr als 2.000 Bewerbungen freuen durfte, ist klar, dass der Bedarf an Fachkräften im Gesundheits- und Pflegebereich aufgrund der demografischen Entwicklung weiterhin massiv steigen wird. Hinzu kommen steigende Infrastrukturkosten in Folge der allgemeinen Teuerung sowie der Wunsch der jüngeren Generation nach alternativen Arbeitszeit- und Arbeitsorganisationsmodellen. Die Wiener Sozialdienste setzen bereits intensiv auf innovative Lösungsansätze u.a. im Bereich Personal Recruiting, Employer Branding und digitale Lernstrategien, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Die Wiener Sozialdienste sind führender Anbieter sozialer Dienste in Wien und erbringen seit mehr als 75 Jahren vielfältige Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, Senior:innen, gesundheitlich eingeschränkte oder sozial gefährdete Menschen und ihre Familien.

