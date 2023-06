AVISO: PK: Gemeindebund präsentiert aktuelle Studie zu Engagement & Ehrenamt

Freitag, 16. Juni um 9:30 Uhr im Presseclub Concordia (hybrid)

Wien (OTS) - Österreich ist das Land der Freiwilligen. Mehr als 3,7 Millionen Menschen engagieren sich in 125.000 Vereinen für ihr direktes Lebensumfeld. Ob Feuerwehr, Sportverein, Blasmusik oder Kommunalpolitik: In allen 2.093 Gemeinden arbeiten Ehrenamtliche miteinander an der Zukunft ihrer lokalen Gemeinschaft. Diese Zusammenarbeit ist der Grundbaustein, die Keimzelle unserer Demokratie. Im Zuge einer Pressekonferenz wird eine aktuelle Studie vom Institut für Jugendkulturforschung rund um die Themen Ehrenamt, Engagement und Wertewandel präsentiert. Der Gemeindebund präsentiert seine neue kommunale Kampagne zu Ehrenamt und Engagement.



Datum: Freitag, 16. Juni um 9:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien & Online über Live-Stream

Ihre Gesprächspartner:

- Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

- Prof. Bernhard Heinzlmaier, Institut für Jugendkulturforschung

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit via Live-Stream an der Pressekonferenz teilzunehmen. Den Link erhalten Sie nach der Anmeldung.

Wir bitte um Anmeldung unter presse @ gemeindebund.gv.at

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

