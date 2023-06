Studie: Weiterbildung hilft bei Arbeitskräftemangel

400 Personalverantwortliche wurden von MAKAM Research befragt. Die TÜV AUSTRIA Akademie greift die Ergebnisse auf und lässt diese in das Kursprogramm für 2024 einfließen.

Wien (OTS) - Jedes fünfte Unternehmen berichtet von einem sehr großen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Die Lösung liegt für neun von zehn Unternehmen in der Weiterbildung als Voraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Bedeutung von Weiterbildung in Österreichs Unternehmen steigt also weiter an: In den kommenden Jahren wird sie eine noch größere Bedeutung einnehmen, so sind sich 54 % der Unternehmen sicher.

Beliebte Themen der Weiterbildung



In Zeiten der Digitalisierung steht die IT als Weiterbildungsthema weiterhin hoch im Kurs: 62 % der Unternehmen schreiben IT-Kenntnisse auch zukünftig eine hohe Bedeutung zu. Fast genauso viel Zukunft haben Green Jobs und Resilienz: Jeweils 46 % der Unternehmen setzen auf Krisenfestigkeit und Nachhaltigkeit. Nachhaltig soll auch die Weiterbildung sein: Zertifizierte Kompetenzen stehen bei 44 % der Befragten ganz oben auf der Liste. Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie, sagt: „Teilnehmer/innen, die eine Ausbildung mit einem TÜV AUSTRIA-Zertifikat abschließen, können sicher sein: Sie haben ihre Kompetenz mit Herz, Hirn und Hand erworben. Und sie können auf ein starkes Netzwerk für Qualität und Sicherheit zählen.“

Krisenfest ausgebildet



Die TÜV AUSTRIA Akademie wurde vom Industriemagazin 2023 wiederholt zum besten Seminaranbieter Österreichs gewählt. Der Weiterbildungsanbieter setzt mit seinem neuen Kursprogramm gezielt auf Themen wie Green Tech und Digitalisierung. Rein digitale Lernformen sind auch bei den befragten Unternehmen weiterhin wichtig: Ein Viertel ist überzeugt davon, aber Präsenztrainings gewinnen zunehmend an Bedeutung: 57 % der Unternehmen bevorzugen Lernen vor Ort, im letzten Jahr waren es noch 53 %. „Dieses Ergebnis freut mich besonders, da trotz schnell voranschreitender Digitalisierung und KI Entwicklung der Mensch mit seinen Stärken und Potenzialen weiterhin im Fokus bleibt“, sagt Ulli Röhsner, Geschäftsführerin von MAKAM Research GmbH.

Die TÜV AUSTRIA Akademie bietet ein breit gefächertes Angebot aus reinen Online-Kursen, Präsenztrainings und hybriden Trainings. E-Learning-Programme, Weiterbildung im eigenen Unternehmen, Fachbücher und Expertentage ergänzen die Mischung aus beiden Welten: persönliches Netzwerken und das Bedürfnis nach kosten- und zeitsparender Anreise.

TÜV AUSTRIA Akademie Kursprogramm für 2024 Jetzt downloaden/bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Christian Bayer (Geschäftsführer TÜV AUSTRIA Akademie): christian.bayer @ tuv.at