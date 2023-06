Zorba/Grüne zu Digital Skills Summit: Start der österreichweiten digitalen Weiterbildung

Wien (OTS) - Heute startet der Digital Skills Summit, eröffnet von Staatssekretär Tursky. Mit den Eröffnungsworten beginnt nicht nur die Konferenz, sondern auch eine langjährige Strategie auf nationaler Ebene, die das Wissen der österreichischen Bürger:innen über Digitalisierung stärken wird.



Mit dem Digital Austria Act beginnt ein wichtiger Zusammenschluss aller Ministerien, Länder und Gemeinden und die immer wichtiger werdende Zusammenarbeit im Digitalen Bereich. Nun soll unter dem „Digital Überall“-Programm die digitale Weiterbildung in so vielen Gemeinden wie möglich stattfinden. „Mit rund 3.500 geplanten Workshops fördern wir die Bereitschaft sowie das Verständnis von Digitalisierung. Von Schulen bis hin zu Altersheimen wird für alle was dabei sein“, sagt der Digitalisierungssprecher der Grünen, Süleyman Zorba.



Mit acht geplanten Schwerpunkten soll unter der Digitalen Kompetenzoffensive in weiteren Bereichen, Bildungsangebote zu Verfügung gestellt werden. „Von einem Fokus auf den Fachkräftemangel, Seminare und Kurse für die Erwachsenenbildung bis hin zu einer engen Zusammenarbeit für ein digitales Bildungssystem ist vieles inbegriffen“, hält Zorba fest.



Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at