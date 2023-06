Michael Wardian ist neuer VÖB Präsident

Wien (OTS) - Bei der letzten Jahreshauptversammlung des Verbands Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) Anfang Juni wurde Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe und der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, einstimmig zum VÖB Präsidenten gewählt. Dem 51-jährigen Baustoff-Experten ist die Entwicklung des Nachhaltigkeitsgedanken in der Fertigteilindustrie ein besonderes Anliegen.

Michael Wardian folgt damit Franz Josef Eder, der von 2016 bis 2023 die Funktion des VÖB Präsidenten innehatte. Ins Zentrum seiner Tätigkeit als neugewählter VÖB Präsident stellt Wardian das Thema Nachhaltigkeit: „Die Bauindustrie in Österreich steht momentan vor gewaltigen Herausforderungen. Auch der Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke als bedeutende Interessensvertretung dieser Industrie hat eine besondere Verantwortung, notwendige Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges und konkurrenzfähiges Bauen mit Betonfertigteilen in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Die Reduktion des CO2-Fußabdrucks, Kreislauffähigkeit und Digitalisierung sind die zentralen Themen, die unseren Verband in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen werden. Ich will einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, die österreichische Fertigteilindustrie zukunftsfit zu machen“, so Wardian.

In der VÖB Geschäftsführung ist man über die Ernennung des neuen VÖB Präsidenten erfreut: „Mit zwanzigjähriger Erfahrung in der österreichischen Fertigteilindustrie ist Michael Wardian ein ausgesprochener Kenner der Branche, der mit viel Kompetenz, Vision und Mut den VÖB in der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsdebatte noch stärker positionieren wird“, sagen die beiden VÖB Geschäftsführer Anton Glasmaier und Paul Kubeczko unisono.

Der gebürtige Mödlinger Wardian hat Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien studiert. Nach einigen Jahren Berufserfahrung als Senior SAP Consultant ist er seit 2003 in unterschiedlichen Positionen innerhalb der Kirchdorfer Gruppe tätig, u. a. als Leiter Controlling und Chief Finance Officer. Seit Jänner 2013 ist er Geschäftsführer der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH. Im Jänner 2022 stieg er in die Konzernleitung ein und ist seitdem neben Erich Frommwald zweiter Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe. Michael Wardian ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit ist er u. a. leidenschaftlicher Jogger und Schwimmer.

Der Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) ist die zentrale Interessensvertretung der österreichischen Betonfertigteilhersteller. Der 1956 gegründete Verband vertritt rund 70 Mitgliedsbetriebe – und damit den Großteil aller in Österreich produzierenden Betonfertigteilwerke. Der VÖB wurde nach dem österreichischen Vereinsrecht gegründet, ist eine freiwillige Interessensvertretung und versteht sich als innovativer und aufgeschlossener Wirtschaftsverband. Die Betonfertigteilbranche ist ein bedeutender Bereich der österreichischen Bauwirtschaft. Die Branche steht mit ihren hochwertigen Produkten aus inländischer Wertschöpfung für Leistungsfähigkeit, Qualitätsdenken, ressourcenschonende Produktion und qualitatives Wachstum. Damit leisten die österreichischen Betonfertigteilwerke einen bedeutenden Beitrag zum zukunftsfähigen und nachhaltigen Bauen. Mehr Informationen unter www.voeb.com und im VÖB Beton-Blog https://blog.voeb.com

