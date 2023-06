30 Jahre ACP: Österreichs größtes und modernstes IT-Systemhaus zelebriert runden Geburtstag mit 900-Millionen-Euro Rekordumsatz

Die ACP Gruppe überzeugt mit nachhaltiger Unternehmenssteuerung und feiert mit mehr als 2.200 Mitarbeiter*innen eine einzigartige österreichische Erfolgsgeschichte.

Wir sind in den letzten 30 Jahren stark gewachsen und haben uns mit unseren Kunden weiterentwickelt: Am Anfang entfielen 90 Prozent unserer Dienstleistungen auf den Hardware-Bereich, heute liegt der Fokus auf hochkomplexen IT-Dienstleistungen und nachhaltigen Digitalisierungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. ACP ist immer öfter direkt an der Innovation der Kunden beteiligt. Das bedeutet für uns, dass wir unsere Kunden mit unseren zielgerichteten Serviceangeboten so weit wie möglich entlasten, damit diese ihr innovatives und kreatives Potenzial voll entfalten können. Rainer Kalkbrener, Österreich Vorstand der ACP Gruppe 1/4

Für unsere Kunden verbindet die ACP Plattform regionale Nähe und Agilität mit der Expertise hochspezialisierter Unternehmen. Das macht uns zu einem One-Stop Shop für moderne IT Dienstleistungen. Rainer Kalkbrener, Österreich Vorstand der ACP Gruppe 2/4

Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeiter*innen, Vertrauen und konstruktive Fehlerkultur, sowie ökologische Achtsamkeit waren von Beginn an ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur und gehören heute zur DNA unserer Marke Stefan Csizy, ACP-Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender 3/4

Nun haben die Jüngeren die Möglichkeit, die Zukunft von ACP zu gestalten. Stefan Csizy, ACP-Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender 4/4

Wien (OTS) - Mit einem Umsatz von 900 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/23 und mehr als 2.200 Mitarbeiter*innen gehört die österreichische ACP Gruppe 30 Jahre nach ihrer Gründung zu den erfolgreichsten IT-Dienstleistern Mitteleuropas. Das einzigartige 360° IT-Portfolio sichert dem IT-Systemhaus nicht nur in Österreich die Führungsposition, sondern auch in Deutschland einen Platz unter den Top Ten der Branche. Die beiden Vorstände der ACP Gruppe Rainer Kalkbrener (Österreich) und Günther Schiller (Deutschland) möchten den stabilen Wachstumskurs der letzten Jahrzehnte auch in Zukunft fortführen und vor allem in der DACH-Region weiter expandieren. Spätestens 2025 soll die Umsatz-Milliarde erreicht werden. Die dafür notwendigen strategischen Weichen haben sie bereits gemeinsam mit den ACP-Gründern Stefan Csizy, Walter Gsöll, Gerald Huber sowie Herbert und Gerhard Sanjath gestellt.

Vom Produktanbieter zum Digitalisierungspartner

Bereits heute unterstützen die erfahrenen Expert*innen von ACP internationale Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, komplexe Prozesse klimaneutral und zukunftsorientiert zu gestalten. ACP Österreich Vorstand Rainer Kalkbrener: „ Wir sind in den letzten 30 Jahren stark gewachsen und haben uns mit unseren Kunden weiterentwickelt: Am Anfang entfielen 90 Prozent unserer Dienstleistungen auf den Hardware-Bereich, heute liegt der Fokus auf hochkomplexen IT-Dienstleistungen und nachhaltigen Digitalisierungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. ACP ist immer öfter direkt an der Innovation der Kunden beteiligt. Das bedeutet für uns, dass wir unsere Kunden mit unseren zielgerichteten Serviceangeboten so weit wie möglich entlasten, damit diese ihr innovatives und kreatives Potenzial voll entfalten können. “ In den nächsten Jahren konzentriert sich ACP daher vor allem auf vier strategische Geschäftsfelder: Cyber-Security, individuelle digitale Lösungen, Hybrid Cloud & Data Center sowie Modern Workplace.

ACP Plattform als One-Stop-Lösung für moderne IT-Dienstleistungen

Die ACP Plattform ist eine moderne, auf Wachstum und Innovation ausgerichtete unter­nehmerische Organisationsform, die sich aus verschiedenen Einheiten mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammensetzt. ACP besteht heute aus 35 operativen Gesellschaften und bietet allen 2.200 Mitarbeitenden einen umfangreichen Gestaltungsfreiraum. Dieser gewährleistet die Stärke, die Vielfalt und die Ressourcen, um modernen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Ideen und Geschäftsziele mit leistungsstarken IT-Lösungen zu unter­stützen. Rainer Kalkbrener: „ Für unsere Kunden verbindet die ACP Plattform regionale Nähe und Agilität mit der Expertise hochspezialisierter Unternehmen. Das macht uns zu einem One-Stop Shop für moderne IT Dienstleistungen. “

Mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber

Die unterschiedlichen Geschäftsfelder und vielfältigen Tätigkeitsbereiche machen ACP nicht nur für die langjährigen Mitarbeiter*innen interessant, sondern auch als zukünftigen Arbeit­geber für engagierte junge Talente sehr attraktiv. Großer Wert wird auch auf Mitarbeiter*innen-Empowerment sowie internationale Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gelegt. Wesentlich zum Erfolg der ACP Gruppe hat zudem die breite Eigentümer*innenstruktur beigetragen. ACP ist zu 100 Prozent im Besitz der Mitarbeitenden. Für seine Arbeitgeber-Initiativen wurde das Unternehmen bereits mehrfach staatlich ausgezeichnet.

Fairness ist Teil der ACP-DNA

Dass Achtsamkeit und Effizienz in der IT-Branche keinen Widerspruch darstellen, sondern eine positive Dynamik entfalten, stellt das Unternehmen bereits seit 30 Jahren tagtäglich unter Beweis. „ Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeiter*innen, Vertrauen und konstruktive Fehler­kultur, sowie ökologische Achtsamkeit waren von Beginn an ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur und gehören heute zur DNA unserer Marke “, betont ACP-Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Csizy.

Besonders stolz ist das Gründerteam auch auf die langjährige Freundschaft und das grenzenlose Vertrauen, die heute noch die Basis für die wertschätzende Unternehmenskultur sind. Entsprechend haben sich die Gründer bereits vor einigen Jahren aus der operativen Führung zurückgezogen und das Tagesgeschäft der nächsten Generation übertragen. Stefan Csizy: „ Nun haben die Jüngeren die Möglichkeit, die Zukunft von ACP zu gestalten. “

Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert*innen sind von international führenden Herstellern wie Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Fortinet, SentinelOne, Apple, Cisco, Dell Technologies, HP, NetApp, Citrix und VMware zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 900 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 2.200 Mitarbeiter*innen.

Mehr Informationen unter: www.acp.at

Rückfragen & Kontakt:

ACP Holding Österreich GmbH

Andreas Stemmer

Leitung Marketing & Kommunikation

Wagenseilgasse 3, A-1120 Wien

Telefon: +43 1 89193 0

Andreas.stemmer @ acp.at