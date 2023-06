Wissensaustausch über die Verbindung zwischen Wissenschaft und evidenzbasiertem Handeln im Spannungsfeld von Gesundheitskompetenz

250 Teilnehmer*innen aus über 30 Ländern knüpfen neue internationale Netzwerke zwischen Forschenden, Entscheidungsträgern und Patientenvertretungen

Hall in Tirol (OTS) - Die 18. Europäische Jahrestagung der Society for Medical Decision Making (SMDM), die in diesem Jahr unter dem Thema „Linking Research to Evidence-Based Action for Patients, Providers and Policy Decision Makers“ stand, war ein großartiger Erfolg.

Den Programm-Chairs der Veranstaltung, UMIT TIROL-Wissenschaftlern Assoz.-Prof. Dr. Beate Jahn, Dr. Silke Siebert und Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert sowie Univ.-Prof. Dr. Dr. Tobias Kurth von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, ist es gelungen, für die Veranstaltung sehr renommierte Vortragende zu gewinnen. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gaissmaier von der Universität Konstanz, Deutschland hat die Keynote Lecture zum Thema „When Emotion Trumps Evidence: Challenges for the Public Understanding of Risk“ vorgetragen. Mit weiteren eingeladenen Vortragenden wurde der Link zwischen Wissenschaft und internationalen HTA Organisationen (IQWiG, NICE, NIHO, GÖG), Pressemedien und Patientenvertretungen diskutiert. In vielen wissenschaftlichen Beiträgen wurde auf Health Literacy bzw. Gesundheitskompetenz Bezug genommen im Sinne der Fähigkeiten, Methoden und in Anwendungsbeispielen um Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und für evidenzbasierte gesundheitsbezogene Entscheidungen anwendbar zu machen.

„Ziel der Veranstaltung war es, sich mit Wissenschaftler*innen, Gesundheitspersonal, Entscheidungsträgern, Patient*innen und anderen Stakeholdern aus aller Welt zum wichtigen Thema der evidenzbasierten Entscheidungsunterstützung und der Verbindung zwischen Wissenschaft und evidenzbasiertem Handeln im Spannungsfeld von Health Literacy auszutauschen. Mit über 250 registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 30 Ländern ist uns dies sehr gut gelungen“, freute sich UMIT TIROL Assoz.-Professorin Dr. Beate Jahn, ehemalige Vizepräsidentin der SMDM und Co-Chair der Veranstaltung.

„Die UMIT TIROL war mit hierbei zwölf wissenschaftlichen Beiträgen, zwei Kursen und zwei Diskussionsrunden zu aktuellen Public Health Projektschwerpunkten der Krebsprävention, Kardiovaskuläre und Life-Style Interventionen sowie Methoden der Entscheidungsanalyse sehr präsent“, berichtet Dr. Silke Siebert.

„Der rege Austausch nicht nur während den Veranstaltungen, sondern auch auf den Gängen und beim Kaffee hat deutlich gezeigt, wie wichtig ein Meeting in Präsenzform ist. Diese Art des direkten Austauschs und der persönlichen Begegnung ist etwas, das in virtuellen Meetings oft zu kurz kommt. Wir waren sehr froh, dass dieses Meeting endlich wieder vor Ort stattfinden konnte“, ergänzt Univ.-Prof. Dr. Tobias Kurth.

Für den Leiter des UMIT TIROL-Instituts für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment, Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert war die internationale Vernetzung sehr bedeutend. „Wir haben auf dieser Konferenz alle sehr viel voneinander gelernt – unter anderem wie das Thema Diversität und Verteilungsgerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung in den unterschiedlichen Ländern weitergedacht wird und zukünftig umgesetzt werden kann.“, sagte Prof. Siebert. Die Impuls-Statements der interaktiven Workshops, die Diskussionen und der fachliche Austausch im Rahmen der Veranstaltung hätten geholfen, neue Kontakte in diesem interdisziplinären Forschungsfeld zu knüpfen und für die Zukunft neue weltweite Netzwerke zwischen Forschenden, Patient*innenvertretungen und Entscheidungsträgern zu schaffen, sagte Prof. Siebert abschließend.

