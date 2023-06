SPÖ: Patricia Huber wird neue Kommunikationschefin der SPÖ

Babler: „Haben mit Patricia Huber erfahrene Kommunikatorin, die gezeigt hat, wie wir Inhalte an die Leute bringen“

Wien (OTS/SK) - Mit dem neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler und den neuen SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen in der Löwelstraße stellt die SPÖ auch die Kommunikation neu auf. Die bisherige Chefredakteurin von Kontrast.at, dem Online-Magazin des SPÖ-Parlamentsklubs, Patricia Huber, steigt zur neuen Kommunikationschefin der SPÖ auf. ****

Die 37-jährige Patricia Huber war im Jahr 2016 Mitgründerin des Online-Magazins Kontrast.at und entwickelte den anfangs kleinen Parteiblog zu einem reichweitenstarken Online-Medium mit 200.000 Follower*innen auf Facebook und Instagram. Für Aufsehen sorgten Kontrast und Huber unter anderem mit ihrer Berichterstattung über die Verschwendung bei den Corona-Hilfsgeldern, ÖVP-Korruption und die Spender*innen von Sebastian Kurz.

Hubers Besetzung ist ein wesentlicher Bestandteil der Neuaufstellung der Kommunikation der Partei. „Mit Patricia Huber haben wir nun eine erfahrene Kommunikatorin an der Spitze unseres Teams, die gezeigt hat, wie wir Inhalte an die Leute bringen. Sie wird uns dabei helfen, die Online- und Offline-Kommunikation verschränkter zu denken. Sie steht dafür, dass die SPÖ ihre Inhalte selbstbewusst zum Thema der öffentlichen Debatte machen kann“, erklärt SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler heute, Dienstag.

Die Besetzung Hubers bedeutet auch einen Abschied von Stefan Wenzel-Hirsch an der Spitze der Parteikommunikation. „Ich möchte mich ausdrücklich bei Stefan Wenzel-Hirsch bedanken. Er hat in den vergangenen Jahren und vor allem in den letzten schwierigen Wochen mit Ruhe, enormer Professionalität und seiner großen Erfahrung viel für die Partei geleistet“, so Babler. (Schluss) mb/ls

