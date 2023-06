ORF-1-Doku-Abend zum Thema Ernährung am 14. Juni: Auftakt mit „Dok 1: Mythos Ungesund“ mit Hanno Settele

Danach: „Die Kalorien-Lüge“ und „Feindbild Kohlenhydrate“

Wien (OTS) - Stimmt es, dass manche Menschen Fleisch „brauchen“? Warum sind Superfoods gar nicht so super? Ist Weizen wirklich ungesund? Soll man Eier nicht zu oft essen? Und kann man mit veganer Ernährung den Bedarf an Spurenelementen und Mineralstoffen decken? Welche Mythen der Ernährungswissenschaft sind wissenschaftlich widerlegt und welche vermeintlich gesunden Produkte sind nur ein geschickter Verkaufstrick? Hanno Settele fragt in „Dok 1: Mythos Ungesund“ am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 nach, was stimmt und was nicht. Um 21.05 Uhr erklärt Medizinjournalist Bernhard Hain gemeinsam mit Fachleuten in „Die Kalorien-Lüge“ die tatsächlichen Zusammenhänge in der Ernährungsbilanz, und um 21.55 Uhr steht das „Feindbild: Kohlenhydrate“ im Mittelpunkt.

„Dok 1: Mythos Ungesund“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr

Hanno Settele prüft mit Ernährungswissenschafter Jürgen König das gute alte Wiener Frühstück im Gegensatz zu Schwarzbrot, Sojasprossen und Gurken. Sie stellen Annahmen über Kaffee, Eier, Honig, Orangensaft und Milch richtig und nehmen vegane und vegetarische Ernährung unter die Lupe. Beim gemeinsamen Abendessen gehen sie den Fragen auf den Grund, ob Bio-Fleisch gesünder ist als konventionell produziertes Fleisch und was eine gute Nachspeise ausmacht. Schließt Käse den Magen? Was bewirkt der Verdauungsschnaps wirklich? Und sollte man abends tatsächlich nicht mehr so viel essen? Die Sportwissenschafter Robert Csapo und Christoph Triska erklären gängige Lauf- und Fitnessmythen. Psychologin Barbara Buchegger spricht über die vielen Mythen, die den Umgang mit sozialen Medien und Computerspielen umringen. Intelligenzforscher Jakob Pietschnig von der Universität Wien klärt auf, ob Mozarts Musik Kinder wirklich intelligenter macht und warum die Entwicklung des IQ in den westlichen Ländern seit einiger Zeit stagniert. Gabriele Fischer, Psychiaterin und Leiterin der Drogenambulanz am AKH Wien, unterzieht Cannabis, das in den USA und einigen EU-Ländern mittlerweile legal erhältlich ist, einer kritischen Prüfung ob seiner Risiken. Dermatologin Julia Valencak spricht über die verheißungsvollen Versprechungen von Kosmetikprodukten und Haarwuchsmitteln. Abschließend geht „Dok 1“ dem „Vollmond“-Mythos nach. Ist zu Vollmond geschlägertes Holz robuster? Und gibt es in Vollmond-Nächten mehr Rettungseinsätze? Dazu ist Hanno Settele beim Rettungsdienst und in einer Wiener Bar auf Beweissuche.

„Die Kalorien-Lüge“ um 21.05 Uhr

Medizinjournalist Bernhard Hain geht den Kalorien-Lügen auf den Grund: Kalorien sind die härteste Währung im Kampf um die Kilos. Doch seit Längerem schon ist vielen Expertinnen und Experten klar, dass es nicht so sehr auf die Kalorienzahl ankommt wie auf die Zusammensetzung der Nahrung. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob man eine Dose Limonade mit 140 Kalorien oder Brokkoli mit 140 Kalorien zu sich nimmt.

„Feindbild Kohlenhydrate“ um 21.55 Uhr

Low Carb ist nach wie vor im Trend: Neben Zucker und tierischem Fett sind vor allem die Kohlenhydrate ins Visier der konsumkritischen Öffentlichkeit geraten. Befeuert wird der Hype durch ansteigende Nahrungsmittelunverträglichkeiten, an denen bestimmte Kohlenhydrate schuld sein sollen. Funktioniert unser Körper wirklich nach diesen neuen Ernährungsregeln? Oder hat sich hier die Industrie ein neues lohnendes Geschäftsmodell erobert?

