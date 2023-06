„WELTjournal“-Reportage „USA – Trumps rechter Herausforderer“ am 14. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach: „WELTjournal +: Aufbruch in den Wilden Westen – weg von Staat und Kontrolle“

Wien (OTS) - Das Feld der Republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 wird immer größer, doch der einzige, der als echter Herausforderer von Ex-Präsident Donald Trump gesehen wird, ist der 44-jährige Gouverneur von Florida Ron DeSantis. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „USA – Trumps rechter Herausforderer“. Um 23.05 Uhr folgt im „WELTjournal +“ die Dokumentation „Aufbruch in den Wilden Westen – weg von Staat und Kontrolle“.

WELTjournal: „USA – Trumps rechter Herausforderer“

Das Feld der Republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 wird immer größer, doch der einzige, der als echter Herausforderer von Ex-Präsident Donald Trump gesehen wird, ist der 44-jährige Gouverneur von Florida Ron DeSantis. Er war früher Trumps Protegé und hat von ihm viel gelernt und übernommen. In Florida regiert DeSantis mit eiserner Hand und einer ultrarechten Agenda. Sein großes Thema ist der Kulturkampf gegen Political Correctness und sogenannte „woke“ Ideen. In Floridas Schulen ist es bereits verboten, über Homosexualität oder Genderfragen zu sprechen. Das „WELTjournal“ zeigt, wer Ron DeSantis ist und wie er sich in seinem Bundesstaat mit all jenen anlegt, die seine erzkonservativen Ideen nicht teilen – zuletzt sogar mit dem Weltkonzern Disney, dem größten Arbeitgeber in Florida.

WELTjournal +: „Aufbruch in den Wilden Westen – weg von Staat und Kontrolle“

Der Nordwesten der USA gilt als das neue Eldorado für Amerikanerinnen und Amerikaner auf der Suche nach Freiheit von Staat und Kontrolle. Hierher ziehen vor allem jene, die Regeln und Gesetzen entfliehen wollen, die genug haben von liberalen Gesellschaftsideen und die die sogenannte Woke-, die LGBTIQ+- und die Black-Lives-Matter-Bewegung ablehnen. Die meisten der neuen Siedlerinnen und Siedler sind weiße evangelikale Christen, sie sind gegen Abtreibung und für das Tragen von Schusswaffen. „WELTjournal +“ begleitet eine kalifornische Familie, die der günstigen Preise wegen nach Idaho zieht; den ultra-reaktionären Biker Viper, der die Wahl von Präsident Biden nach wie vor nicht anerkennt, sowie den Immobilienmakler und Trump-Fan Brett, der seine Kunden nach politischer Überzeugung auswählt. Weiters Pastor Bradshaw, der den Heiligen Krieg befürwortet, und Ammon Bundy, der sich um den Gouverneurs-Posten bewirbt, nachdem er wegen bewaffneter Rebellion gegen das FBI zwei Jahre Haft abgesessen hat.

