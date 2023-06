Karlstag am 16. Juni: Fest der Kunst- und Kulturhäuser am Karlsplatz

Karlsplatz im Zeichen von Kunst und Kultur mit Spezialführungen, Open Air-Highlights und großem Kinderprogramm - Eintritt frei

Wien (OTS) - Kommenden Freitag, den 16. Juni findet wieder der Karlstag, das gemeinsame Fest der Kunst- und Kulturhäuser am und rund um den Karlsplatz statt. „Es freut mich sehr, dass der Karlsplatz einmal mehr als pulsierendes kulturelles Zentrum für alle erlebbar wird und sich die Institutionen öffnen. Kunst und Kultur für alle ist ein Anspruch, der in Wien täglich gelebt wird und der Karlstag ist ein gutes Beispiel dafür“, meint Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Ab 11 Uhr führt die achtstündige Karlsplatz-MegaTour quer über den Platz hinein in die Kulturinstitutionen, ein Zusteigen an den jeweiligen Stationen ist jederzeit möglich. Zudem bieten die Kunst- und Kulturhäuser wieder zahlreiche eigene Spezial-Führungen an (Akademie der bildenden Künste/Kunstsammlungen, Karlskirche, Künstlerhaus, Kunsthalle Wien Karlsplatz, Musikverein, Secession, Staatsoper, Technische Universität).

Open Air startet um 14 Uhr das Fest am Teich vor der Karlskirche mit der Trommelgruppe der Evangelischen Volksschule. Der diesjährige Karlstag findet zudem in Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden statt, die anlässlich des 30jährigen Jubiläums der Parkbetreuungen ein großes Kinderprogramm organisieren. Von 15 bis 19 Uhr öffnen 36 verschiedene Spielstationen im ganzen Resselpark, u.a. mit Kinder-Kunstworkshops und Schach im Park.

Bühne frei heißt es dann um 19.30 Uhr, wenn der apokalyptische Schlagerstar Fuzzman mit seinen Singin‘ Rebels einreitet und eine seiner mitreißenden Performances zum Besten geben wird. Ab 21 Uhr schließlich wird die derzeit mit ihrem aktuellen Album „hoid“ gefeierte Liedermacherin Sibylle Kefer mit ihrer Band den Karlstag ausklingen lassen.

Karlstag am Karlsplatz

Freitag, 16. Juni, ganztägig

Eintritt frei

Infos unter www.karlsplatz.org

