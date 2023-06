exceet Card Group produziert neuen Schweizer Führerschein nach Hochsicherheitsstandards

Der Schweizer Führerschein hat ein neues Hochsicherheitsdesign. Produziert wird dieser für die asa im Auftrag der Orell Füssli AG von der österreichischen exceet Card Group

Wien/Urdorf/Kematen (OTS) - Das österreichische, inhabergeführte Unternehmen exceet Card Group produziert seit Jänner 2023 die neuen Schweizer Führerscheine mit modernster Technik und nach höchsten internationalen Sicherheitsstandards in Kematen bei Innsbruck. In der Schweiz besitzen rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger einen Führerschein – in der Schweiz Führerausweis genannt. Jährlich werden circa 600.000 Führerausweise im Kreditkartenformat ausgegeben. Die Personalisierung erfolgt am zertifizierten Standort in der Schweiz. Den Auftrag dazu hat die exceet Card Group von der Orell Füssli AG erhalten. „Als einer der führenden Kartenhersteller Europas sind wir stolz darauf und freuen uns sehr, diesen großen Auftrag erhalten zu haben und an diesem Projekt beteiligt zu sein“ , so exceet Card Group CEO Uli Reutner und betont: „Damit wir Hochsicherheitskarten produzieren bzw. personalisieren dürfen, durchlaufen unsere Standorte regelmäßig strengste Zertifizierungsprozesse, so auch jener in Urdorf in der Schweiz, wo die Ausweiskarten personalisiert werden.“

exceet Card: Vertrauen in Expertise und Sicherheit

Die exceet Card Group genießt durch ihre Erfahrungen und Kompetenz international ein Höchstmaß an Vertrauen. Um sicherzustellen, dass der neue Führerschein den höchsten Sicherheitsstandards entspricht, arbeitet die exceet Card Group eng mit den Schweizer Behörden sowie der Vereinigung der Straßenverkehrsämter (asa) zusammen. Haptische Sicherheitselemente, die mit dem Finger gut spürbar sind, UV-Druck auf Vorder- und Rückseite und ein Kippbild garantieren Fälschungssicherheit. Der Kartenkörper besteht aus Polycarbonat. Die Personalisierung, unter anderem durch einen mit dem Smartphone lesbaren QR-Code, erfolgt mittels Lasergravur.

Das Design und Sicherheitskonzept wurde zur Gänze von der Orell Füssli AG, dem langjährigen Schweizer Partner der exceet Card Group und Generalunternehmen des Projektes, entwickelt und entspricht den internationalen Höchstsicherheitsstandards. „Den Führerausweis der neuen Generation in der Schweiz zu lancieren ist ein spannendes Projekt für uns und wir freuen uns sehr, es mit der exceet Card Group umsetzen zu können“ , sagt Natalia Steinauer, Projektleiterin und Senior Solution Architect eID bei Orell Füssli AG.

Seit April 2023 werden die Karten am zertifizierten Standort in der Schweiz in Urdorf personalisiert und direkt an die Führerscheininhaberinnen und -inhaber versendet. Mit der Zentralisierung der Personalisierung auf einen einzigen zertifizierten Standort kann garantiert werden, dass die strengsten Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Roland Theiner, Head of Segment Government der exceet Card Group: „Die stete Weiterentwicklung des Bereiches ‚Government‘ ist der exceet Card Group ein großes Anliegen. Mit einem Auftrag auf diesem hohen Niveau erfahren wir nicht nur viel Vertrauen in unsere Expertise, sondern können auch beweisen, dass dieses Vertrauen gut investiert ist.”



Über die exceet Card Group:

Die exceet Card Group zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Bezahl-, RFID-, Dual-Interface- und Chipkarten in den Bereichen Banking, Government, Transport, Access und Retail. Rund 400 Millionen Karten und Antennen produziert das Unternehmen an seinen Standorten jährlich. Im Portfolio führt die exceet Card Group auch Karten, die zum größten Teil aus Holz oder recyceltem PETG bzw. PVC hergestellt werden. Die Unternehmenszentrale der exceet Card Group befindet sich in Kematen in Tirol, Österreich. Weitere Standorte sind München (Deutschland), Zürich (Schweiz), Ieper (Belgien), Neede (Niederlande), Prachatice (Tschechien) und Wien. www.exceet-card-group.com

