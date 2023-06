Hugh Grant in „A Very English Scandal“ am 15. Juni in ORF 1

Golden-Globe- und Emmy-nominierte Miniserie über einen der größten politischen Skandale im England der 1970er Jahre

Wien (OTS) - Hugh Grant als Politiker in einem der größten politischen Skandale im England der 1970er: Noch vor Beginn seiner Karriere beginnt der insgeheim homosexuelle britische Parlamentsabgeordnete Jeremy Thorpe (Hugh Grant) eine stürmische Affäre mit dem wesentlich jüngeren Stallburschen Norman (Ben Whishaw). Als sich der Geliebte als psychisch labil herausstellt, beendet Thorpe die Beziehung. Zum Schein führt er eine glückliche Ehe, doch die Fassade bröckelt – denn Norman ist nicht bereit, sich so einfach abservieren zu lassen. Jeremy muss um seine Karriere fürchten, sollte das Geheimnis an die Öffentlichkeit kommen, und setzt nun mit Hilfe anderer Mitglieder des Establishments alle Hebel in Bewegung, um Norman zum Schweigen zu bringen. Anlässlich der „Pride Parade“ (ORF 1 überträgt am Samstag, dem 17. Juni 2023, ab 13.30 Uhr live die diesjährige Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße) zeigt ORF 1 am Donnerstag, dem 15. Juni, um 20.15, 21.15 und 22.15 Uhr den Dreiteiler „A Very English Scandal“ in Stereo-Zweikanaltontechnik deutsch/englisch.

Die britische Serie „A Very English Scandal” beschreibt in jeder Staffel Skandale, die in der Öffentlichkeit des Vereinigten Königreichs für Aufsehen sorgten. Für die erste Staffel der TV-Miniserie erzählt Regisseur Stephen Frears („Die Queen“) nach einer wahren Begebenheit die Geschichte eines charismatischen britischen Spitzenpolitikers, der wegen Verschwörung zum Mord angeklagt wird. Dafür holte er neben Hugh Grant und Ben Whishaw auch Alex Jennings, Patricia Hodge, Naomi Battrick, Anthony O’Donnell, David Bamber u. a. vor die Kamera. Ben Whishaw („Das Parfum“) wurde für seine Rolle in dem Dreiteiler mit einem Golden Globe und einem Emmy ausgezeichnet.

„A Very English Scandal“ – Teil 1 (20.15 Uhr)

Anfang der 1960er Jahre: Der britische Parlamentsabgeordnete Jeremy Thorpe (Hugh Grant) lernt den wesentlich jüngeren Stallburschen Norman Josiffe (Ben Whishaw) kennen und macht ihn zu seinem heimlichen Geliebten. Um seine Karriere nicht zu gefährden, beendet Thorpe die Affäre, heiratet und bekommt Nachwuchs. Doch Norman lässt sich nicht so leicht abwimmeln – und Jeremy muss zu gröberen Mitteln greifen, um sich den lästigen Ex vom Hals zu schaffen.

„A Very English Scandal“ – Teil 2 (21.15 Uhr)

Während Jeremy (Hugh Grant) und Peter (Alex Jennings) ihr mörderisches Vorhaben eifrig verfolgen, scheint das Problem mit einem Schlag gelöst. Norman (Ben Whishaw) hat geheiratet und ist Vater geworden. Normans Eheglück ist allerdings von kurzer Dauer und einmal mehr ist er auf die Hilfe von Fremden angewiesen. Jeremy hat nach einem tragischen Verlust mehr denn je Angst vor einem Skandal. Es gibt nur eine Lösung: Sein ehemaliger Lover muss endgültig von der Bildfläche verschwinden!

„A Very English Scandal“ – Teil 3 (22.15 Uhr)

Nur knapp entkommt Norman (Ben Whishaw) dem Anschlag auf sein Leben. Er geht zur Polizei und klagt Jeremy (Hugh Grant) des versuchten Mordes an. Doch die Polizei glaubt ihm nicht. Erst als Beweise seiner Affäre auftauchen, wird es eng für Jeremy. Seine Karriere ist am Ende, er wird von der Presse belagert und muss die Liebschaft seiner Ehefrau beichten. Es kommt zum Prozess, bei dem Jeremy sich von Staranwalt George Carman (Adrian Scarborough) vertreten lässt. Vor den Augen der britischen Öffentlichkeit treffen die ehemaligen Liebhaber erstmals wieder aufeinander.

