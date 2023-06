„Der Talisman“ am 15.6. im Bezirksmuseum Brigittenau

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) wird am Donnerstag, 15. Juni, das Nestroy-Stück „Der Talisman“ aufgeführt. Um 17.30 Uhr fängt die Vorstellung an. Der Eintritt ist kostenlos. Das Schauspiel-Ensemble „Utopia Theater“ zeigt diese Nestroy-Posse rund um die 2 rothaarigen Protagonisten „Titus Feuerfuchs“ und „Salome Pockerl“ in einer Fassung des Regisseurs Peter W. Hochegger. Die Hauptrollen spielen Andreas Seidl und Stefanie Elias. Melodiöse Umrahmung: Akkordeonist Edi Kadlec. Das Museum veranstaltet den Theater-Abend in Kooperation mit dem Kultur-Verein „Kulturforum Brigittenau“. Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/19 44 208 (Christine Maly) und E-Mail maly.christine@aon.at.

Weitere Darsteller*innen sind Helga Grausam, Johanna Meyer, Natalie Obernigg und Thomas Bauer. Die Vereinigung „Utopia Theater“ wurde im Oktober 2019 ins Leben gerufen. Nähere Auskünfte über das Bezirksmuseum Brigittenau (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, Sonder-Ausstellungen, Kultur-Programme, u.a.) erfragen Interessierte beim ehrenamtlich arbeitenden Leiter, Richard Felsleitner, unter der Telefonnummer 330 50 68 (Anrufbeantworter). Überdies ist der Bezirkshistoriker via E-Mail zu erreichen: bm1200@bezirksmuseum.at.

