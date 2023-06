SP-Sidl fordert endgültiges Aus für MERCOSUR

SPÖ-EU-Abgeordneter für nachhaltige Handelspolitik und strenges Lieferkettengesetz

St. Pölten (OTS) - "Die EU muss sich endlich ihrer globalen Verantwortung bewusst werden und die Weichen für echte Nachhaltigkeit stellen", betont der niederösterreichische SPÖ-EU-Abgeordnete Günther Sidl, der das endgültige Aus für das geplante Mercosur Handelsabkommen fordert: "Wir kommen beim Klimaschutz keinen Schritt weiter, wenn wir unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft immer weiter unter Druck bringen indem wir pestizidbelastete Futter- und Lebensmittel aus anderen Teilen der Welt importieren. Nachhaltige Handelspolitik geht anders", erklärt Sidl anlässlich der Südamerika-Reise von Kommissionspräsidentin Von der Leyen, bei der sie sich für das Handelsabkommen ausgesprochen hat.

Dabei erinnert Sidl auch an die gravierenden Auswirkungen der aktuellen EU-Handelspolitik auf die Umwelt. So ist die EU für rund 16 Prozent der weltweiten Regenwald-Abholzung verantwortlich. „Absichtserklärungen, die Regenwald-Abholzung eindämmen zu wollen werden nicht reichen“, erklärt Sidl, der für einen klaren Kurswechsel in den Handelsbeziehungen eintritt: "Verantwortungsvoller Handel braucht klare Regeln und engmaschige Kontrollen. Genau das kann die EU nur durch ein strenges Lieferkettengesetz erreichen, durch das sowohl die ArbeitnehmerInnen als auch die Umwelt geschützt werden."

