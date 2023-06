SPÖ-Bayr: Die stockkonservative Haltung der polnischen Regierung ist einmal mehr lebensgefährlich!

Rigides Abtreibungsgesetz kostet erneut das Leben einer Schwangeren

Wien (OTS/SK) - Eine Frau starb am 24. Mai im südpolnischen Nowy Targ an einer Sepsis, nachdem ihr der Schwangerschaftsabbruch verweigert worden war, der ihr Leben gerettet hätte. „Dieser Tod hätte verhindert werden können. Offenbar ist der polnischen Regierung ihre frauenfeindliche Politik wichtiger als Menschenleben“, kritisiert Petra Bayr, SPÖ-Abgeordnete und Präsidentin des European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF), die Regierungspartei PiS scharf. ****

Bereits im Jänner 2022 starb eine dreifache Mutter aus dem südpolnischen Czestochowa unter vergleichbaren Umständen. „Ärzt*innen wagen es aufgrund der rigiden Gesetzeslage nicht, eine Abtreibung durchzuführen, obwohl das Leben der Mutter auf dem Spiel steht. Ich stehe solidarisch mit all jenen in Polen, die am Mittwoch auf die Straße gehen werden, um für Gesetze zu demonstrieren, die endlich Menschenrechte schützen“, so Bayr abschließend. (Schluss) lp

