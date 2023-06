AVISO Programmpräsentation Kultursommer Wien am 14. Juni, 11:30 Uhr, Rathaus Wien

Medientermin mit Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler sowie Cat Jimenez und Katharina Hohenberger vom künstlerischen Board

Wien (OTS) - Das Programm des Kultursommer Wien 2023 ist wie ein Schaufenster der Wiener Kunst- und Kulturszene: Unter den rund 2000 Künstler:innen sind überraschende Neuentdeckungen sowie bekannte Größen. Insgesamt stehen über 500 Acts aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus auf den Kultursommer-Bühnen. Bei der Pressekonferenz wird der Spielplan 2023 präsentiert.

Die Vertreter:innen der Medien sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen!

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Bürgermeister Michael Ludwig

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Cat Jimenez, Mitglied des Künstlerischen Boards für die Sparte Tanz und Performance

Katharina Hohenberger, Mitglied des Künstlerischen Boards für die Sparten Wienerlied, Volksmusik, Schlager und Austropop



Für Rückfragen stehen zur Verfügung: Caro Madl, Siglind Güttler (Kultursommer Wien), Monika Erb (Basis.Kultur.Wien) und das Künstlerische Board.

Zirkus hat eine lange Tradition in Wien. Gerade blüht der zeitgenössische Zirkus so richtig auf. Dementsprechend zirzensisch umrahmt The Freestyle Orchestra die heurige Programmpräsentation.

Für Interviewanfragen bitte wir Sie, vorab telefonisch unter +43 676 940 57 45 oder per E-Mail unter presse @ kultursommer.wien mit uns in Kontakt zu treten.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 14. Juni 2023, 11:30 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Arkadenhof (Bei Schlechtwetter im Festsaal)

