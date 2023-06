Niederösterreichische Staatsmeister in Oberwaltersdorf geehrt

LH-Stv. Landbauer: Unsere Staatsmeister haben eine große Vorbildfunktion und sind ein wichtiger Motor für unsere Jugend

St. Pölten (OTS) - Die Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf bot am gestrigen Montagabend einen würdigen Rahmen für die Ehrung der niederösterreichischen Staatsmeister. Zum ersten Mal zeichnete LH-Stellvertreter Udo Landbauer die Sportlerinnen und Sportler für ihre großartigen Leistungen aus und gratulierte persönlich. „Insgesamt durften wir letztes Jahr 123 niederösterreichische Staatsmeistertitel in 34 verschiedenen Sportarten feiern. Mit diesen beeindruckenden Erfolgen haben unsere Athleten wieder einmal gezeigt, was mit hartem Training, viel Ehrgeiz und einem ungebrochenen Willen alles möglich ist. Sie alle haben eine große Vorbildfunktion und sind ein wichtiger Motor für unsere Jugend. Ich möchte unseren zahlreichen Aushängeschildern danken und nochmals herzlichst zu ihren großartigen Leistungen gratulieren“, zeigte sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer von den niederösterreichischen Staatsmeistern begeistert.

Insgesamt holten Niederösterreichs Sportlerinnen und Sportler vergangenes Jahr 115 Staatsmeistertitel im Einzel. Zu den Geehrten zählten unter anderem Schwimmerin Fabienne Pavlik (400 Meter Lagen), Judoka Lukas Reiter (bis 70 Kilogramm) sowie die schnellste 400 Meter-Hürdenläuferin Österreichs Lena Pressler und die gehörlose Badminton-Spielerin Katrin Neudolt, die bei den Deaflympics 2022 Silber eroberte. In den Teambewerben haben Niederösterreichs Vertreter insgesamt acht Titel errungen. Unter ihnen waren etwa die Handball-Meister Hypo Niederösterreich und UHK Krems sowie Fußball-Serienchampion spusu SKN St. Pölten Frauen.

Neben den zahlreichen Ehrungen sorgte Drumatical Theatre, das derzeit als eines der international besten Drum Ensembles gilt, mit einer kraftvollen Schlagzeug-Performance für eine gelungene Umrahmung der Veranstaltung. Den Abschluss des festlichen Abends bildete traditionell ein gemeinsames Gruppenfoto mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und allen geehrten Staatsmeistern.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742 9000 19870, Handy 0676 812 19870, E-Mail patrick.pfaller @ noe.co.at

