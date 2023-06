Ö1-Schwerpunkt „Im Fluss“ von 17. bis 25. Juni: die Donau

Wien (OTS) - Die Donau steht zum Auftakt der Ö1-Schwerpunktreihe „Im Fluss“, die über Flüsse über die Regionen Ost- und Südosteuropas, über Verbindendes aus teils vergessenen Regionen erzählen will, im Mittelpunkt. Von 17. bis 25. Juni erkundet Ö1 die Donau ostwärts und erzählt von vergessenen und unbekannten Orten bis zum Delta - und dem, was uns mit ihnen verbindet. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/imfluss.

Zum Auftakt nimmt „Apropos Klassik“ (15.05 Uhr) am Samstag, den 17. Juni die Hörerinnen und Hörer mit auf eine anregende Fahrt auf der Donau mit Zwischenstopps, um besonderen musikalischen Ereignissen, die in der Musikgeschichte Spuren hinterlassen haben, Aufmerksamkeit zu schenken.

Am Sonntag, den 18. Juni heißt es in „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) „Von Donauweibchen und Wallfahrtskirchen – Unterwegs auf und an der Donau in Österreich“. Ab 22.05 Uhr setzen sich im „Kunstradio“ die Künstlerinnen Adina Camhy und Katrin Euller mit Bill Fontanas legendärem Projekt „Landscape Soundings“ auseinander, bei dem 1990 für 14 Tage live Sounds und Klänge aus der Stopfenreuther Au bei Hainburg aus Lautsprechern an den Fassaden und in den Kuppeln des Kunst- und des Naturhistorischen Museums zu hören waren.

Unter dem Titel „Nase, Hausen und Streber“ spricht der Gewässerökologe Thomas Friedrich über gefährdete Donaufischarten – in „Vom Leben der Natur“ (8.55 Uhr) von Montag, den 19. bis Freitag, den 23. Juni. In „Betrifft: Geschichte“ (17.55 Uhr) von 19. bis 23. Juni erläutert Schifffahrtsexperte Franz Dosch die Geschichte der Binnen-Reederei.

Dunaj, Duna, Dunav und Dunarea - die Donau ostwärts

„Im Fluss. Die Donau ostwärts“ lautet der Titel des „Radiokolleg“ von Montag, den 19. bis Donnerstag, den 22. Juni jeweils ab 9.05 Uhr in Ö1. Donau heißt sie gute 1.000 Kilometer lang, wenn sie durch Deutschland und Österreich fließt. Ostwärts aber geht es noch um die 1.850 Kilometer weiter, und da mäandert sie immer breiter werdend als Dunaj, Duna, Dunav und Dunarea in das sumpfige Delta gegen das Schwarze Meer hin. Das „Radiokolleg“ reist die Donau ostwärts, immer auf der Suche nach wenig bekannten und dennoch erzählenswerten Geschichten. Und sucht dabei ab Petržalka das ethnische Miteinander und das Verbindende in den Vordergrund zu stellen und oft vergessene Regionen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn bis heute findet man lebendige Geschichte, die daran erinnert, dass viele Regionen an der Donau einmal sehr nahe waren. Im ersten Teil heißt es „Dunaj und Duna - Anlegen in der Slowakei und in Ungarn“ (19.6.), es geht weiter mit „Dunav. Brücken bauen von Vukovar bis Belgrad“ (20.6.) und „Dunarea -Über Grenzen vom rumänischen Banat bis zur Insel Belene“ (21.6.) bis zu „Anlegen am Ende der Dunarea. Von Braila ins Donaudelta“ (22.6.).

„Leben im Fluss – im Hausboot auf der Donau“ ist Thema von „Moment“ (15.30 Uhr) am Dienstag, den 20. Juni. Ab 19.05 Uhr berichten die „Dimensionen“ über „Die Donau lesen“, ein Forschungsprojekt, das drei Jahre lang anhand von Literatur, Fotografie und Film untersucht, welche Funktion die Donau als Vorstellungsraum bei der Herausbildung identitätsstiftender Erzählungen ihrer Anrainerinnen und Anrainer und darüber hinaus hat.

Das zweiteilige Feature „Kampf um den Lobautunnel“ ist in den „Hörbildern“ (samstags, 9.05 Uhr) am 24. Juni und 1. Juli zu hören. Die mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmerin Ulli Gladik hat von Sommer 2021 bis Frühling 2022 Befürworter und Befürworterinnen und Gegner und Gegnerinnen des Großprojekts begleitet. Sie zeigt auf, wie dieser Kampf einen Keil in die Gesellschaft treibt - und fragt nach, wie Klimaschutz und Stadtentwicklung vereinbar sind. Auch in der „Ö1 Jazznacht“ am Samstag, den 24. Juni ab 23.10 Uhr ist der Ö1-Schwerpunkt „Im Fluss“ Thema.

„Ruhestätte am Donaustrom – Zu Besuch auf dem ‚Friedhof der Namenlosen‘“ ist Thema von „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) am Sonntag, den 25. Juni. Unter dem Titel „Die Donau - Eine Reise gegen den Strom“ berichtet „Ambiente“ (10.05 Uhr) über den britischen Journalisten und Filmemacher Nick Thorpe, der vom Schwarzen Meer donauaufwärts bis zum Schwarzwald reist. Das Programm des Ö1-Schwerpunktes „Im Fluss“ im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/imfluss.

