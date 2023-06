„Musikalisches Kaleidoskop“ am 14.6. im Amtshaus 13

Wien (OTS/RK) - Junge hochbegabte Künstler*innen stellen sich unter dem Titel „Musikalisches Kaleidoskop“ in der Reihe „Hietzinger Kammerkonzerte“ am Mittwoch, 14. Juni, ab 18.30 Uhr, im Großen Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) vor. Den Ehrenschutz der Veranstaltung hat die Bezirksvorsteherin von Hietzing, Silke Kobald, übernommen. Der Eintritt zum Musik-Abend mit Laura Kostner (Violine), Vera Kostner (Violine) und ihren Freunden ist frei. Virtuos vorgetragen werden exquisite Kompositionen von Brahms, Tschaikowski, de Sarasate, Kreisler und weiterer namhafter Tondichter. Informationen im Internet: www.hietzingerkammerkonzerte.com/.

Als Ehrengast nimmt Alma Deutscher (Violine) an dem Konzert teil. Außerdem wirken die Cellist*innen Konrad Varga, Jung Seongmin und Daniela Duenas mit. Nelly Banova-Kostner fungiert als künstlerische Leiterin. Auskünfte über sonstige Kultur-Termine im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing unter der Rufnummer 4000/13 115 und per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at