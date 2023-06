Generali Österreich bietet kika/Leiner-Mitarbeiter_innen Jobs an

Mit einem Recruiting-Schwerpunkt sollen betroffene Mitarbeiter_innen vom Job als Kundenbetreuer_in begeistert werden.

Wien (OTS) - Nach der Bekanntgabe des geplanten Stellenabbaus bei der Möbelhauskette kika/Leiner, lädt die Generali Österreich die betroffenen Mitarbeiter_innen ein, sich für einen abwechslungsreichen Job in der Versicherungsbranche zu bewerben. Unter dem Motto „Wollen Sie mit uns gehen?“ werden vor allem Personen gesucht, die als Kundenbetreuer_innen eine Karriere im Vertrieb der Generali machen möchten.

Lifetime Partner für alle Mitarbeiter_innen

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns über Bewerbungen von Quereinsteiger_innen mit Berufserfahrungen aus anderen Branchen, wie dem Handel, die unser motiviertes Team verstärken“, so CEO Gregor Pilgram. „Wir begleiten unsere Mitarbeiter_innen auch in schwierigen Zeiten. Denn es ist unsere Ambition, nicht nur für alle Kund_innen, sondern auch für unsere Kolleg_innen eine lebenslange Partnerin zu sein.“

Auf Generali Mitarbeiter_innen wartet eine Vielzahl an Benefits: Allen voran ist es die zeitliche Flexibilität, eine moderne Arbeitsausstattung sowie sehr gute und leistungsbezogene Verdienstmöglichkeiten, die den Job als Kundenbetreuer_in besonders attraktiv machen. Neue Mitarbeiter_innen werden von Beginn an unterstützt und bestmöglich an den Job herangeführt. Nach einer umfassenden fachlichen Ausbildung sowie durch das vielfältige Weiterbildungsangebot der Generali Akademie wird die persönliche Entwicklung über das gesamte Arbeitsleben hinweg gefördert. Abgerundet werden die diversen Vorteile durch Angestelltenrabatte, einer betrieblichen Altersvorsorge und Gesundheitsangebote.

Bewerbungen sind ganz einfach über das Karriereportal der Generali Österreich unter https://karriere.generali.at/aktuelle-jobs möglich. Dort erhalten Interessent_innen ebenfalls einen umfangreichen Einblick in das Unternehmen und die verschiedenen Berufsbilder und Benefits der Generali.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

