KSV1870: Personalrochade in Graz

Mag.iur. Brigitte Peißl-Schickmair ist neue Insolvenzleiterin des Gläubigerschutzverbandes in der Steiermark.

Wien (OTS) - 13.06.2023 – Der KSV1870 hat mit Brigitte Peißl-Schickmair (51) seit 1. Mai 2023 eine neue Insolvenzleiterin am Standort Graz. Sie folgt in dieser Funktion Georg Ebner, der außerhalb des KSV1870 eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stehen neben der inhaltlichen und strategischen Leitung des KSV1870 Insolvenzteams in der Steiermark auch die Absolvierung von Tagsatzungen bei Gericht.

Brigitte Peißl-Schickmair wurde 1971 in Graz geboren und kam im Jahr 2001 erstmals zum KSV1870. Bis zum Jahr 2012 war die gebürtige Steirerin als Insolvenzreferentin im Gläubigerschutzverband tätig. Bereits zu dieser Zeit verhandelte sie Unternehmens- und Privatinsolvenzen bei Gericht, wodurch sie sich umfassendes Praxiswissen aneignen konnte. Parallel zu ihrer Tätigkeit im Gläubigerschutzverband startete Peißl-Schickmair ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Nach ihrem Abschied vom KSV1870 im Jahr 2012 konzentrierte sich die Insolvenzexpertin vorübergehend auf ihr Studium, das sie im Jahr 2015 erfolgreich abschloss.

Nach ihrem Studium war Peißl-Schickmair zunächst am Oberlandesgericht Graz tätig, ehe sie nach verschiedenen Stationen, unter anderem bei Kaan Cronenberg & Partner Rechtsanwälte als Leiterin der Insolvenzabteilung, im Jahr 2020 zur Shopping Center Management GmbH wechselte. Dort war die Grazerin rund drei Jahre als Juristin aktiv. Nun ist Brigitte Peißl-Schickmair zum KSV1870 zurückgekehrt, und hat per 1. Mai 2023 die Insolvenzleitung am Standort Graz übernommen.

Insolvenzabwicklung im Sinne der Gläubiger

In ihrer neuen Funktion verantwortet Peißl-Schickmair die inhaltliche und strategische Ausrichtung des KSV1870 Insolvenzteams in der Steiermark. Darüber hinaus ist sie für die professionelle Abwicklung der Unternehmens- und Privatinsolvenzen in der „Grünen Mark“ verantwortlich. Zu ihren Hauptaufgaben zählen dabei Quotenverhandlungen im Rahmen von Tagsatzungen bei Gericht, die umfassende Information der Gläubiger über die Eröffnung und den Verlauf von Insolvenzverfahren. „Wir freuen uns sehr, mit Brigitte Peißl-Schickmair eine erfahrene Insolvenzexpertin gewonnen zu haben, die noch dazu den KSV1870 aus erster Hand kennt und zukünftig ihre fundierte Expertise einbringen wird“, so MMag. Karl-Heinz Götze, MBA, Leiter KSV1870 Insolvenz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Hinterberger

KSV1870 Unternehmenskommunikation

T: 050 1870-8205

@: hinterberger.markus @ ksv.at

Web: www.ksv.at

https://twitter.com/KSV1870