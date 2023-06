Eine Woche nach Kachowka-Katastrophe

Hilfswerk International liefert Trinkwasser für Südostukraine

Wien/Nikopol (OTS) - Der Bruch des Kachowka Staudammes in der Ukraine vor einer Woche hat massive Folgen. Die Wassermassen führten zu Überflutungen und sorgen für ökologische und wirtschaftliche Schäden, aber allem voran für unsagbar großes menschliches Leid. Während die Überschwemmungen flussabwärts Natur und Mensch gefährden, ist flussaufwärts die Wasserversorgung ein akutes Problem.

Rund 100.000 – 200.000 Menschen haben derzeit keinen Zugang zu Trink- oder Nutzwasser. Die österreichische Nachbar in Not Organisation Hilfswerk International konnte bereits die ersten Trinkwasserlieferungen im Rayon Nikopol, der flussaufwärts vom Kachowka Staudamm liegt, durchführen.

Hilfe ist angekommen

„ Die ersten Trinkwasser-LKWs mit je 25.000 Liter / LKW sind angekommen. Weitere 150.000 Liter Trinkwasser werden ab sofort Tag für Tag zur Verfügung gestellt; solange es nötig ist. Damit können wir mindestens 10.000 Menschen in Nikopol mit lebensnotwendigem Trinkwasser versorgen “, berichtet Oleksii Zaitsev, Leiter beim Hilfswerk International Ukraine.

Das Hilfswerk International leistet seit über einem Jahr Nothilfe in der Ukraine. Es ist in stetigem Kontakt mit der Gemeinde Nikopol und leistet zielgerichtete Nothilfe. Neben der Verteilung von Nothilfepaketen mit Hygiene- und Lebensmittelartikel, die seit einem Jahr geleistet wird, kümmert sich das Hilfswerk International Team in der Ukraine auch um psychosoziale Betreuung der Menschen. „ Jetzt steht zusätzlich die Wasserversorgung im Fokus unserer Arbeit. Das Hilfswerk International kann schnell helfen, und wird das auch weiterhin tun “, so Zaitsev.

Hilfswerk International bittet um Spenden

Hilfswerk International bittet um Spenden, um die Menschen im Südosten der Ukraine weiterhin mit Trinkwasser versorgen zu können:

Hilfswerk International

Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation, die seit 1978 Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit leistet. Wir stehen Menschen in Krisensituationen bei, verbessern Lebensbedingungen und schaffen neue Perspektiven. Als Teil der Hilfswerk-Familie unterstützt Hilfswerk International weltweit benachteiligte Familien in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung. Hilfswerk International hilft Menschen dabei, ihre eigenen Potentiale (wieder) zu entfalten, und stärkt diese langfristig.

