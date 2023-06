AVISO: 42. ordentlicher Landeskongress der Grünen Niederösterreich am Sonntag, den 18. Juni 2023 in Ybbs an der Donau / Beginn 10:00 Uhr

u.a. mit Wahl der LandessprecherIn, Landesgeschäftsführung und Landesliste zur Nationalratswahl

St. Pölten (OTS) - Wir dürfen Sie herzlich zum 42. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich am kommenden Sonntag in Ybbs an der Donau einladen:

AVISO: 42. ordentlicher Landeskongress der Grünen Niederösterreich am Sonntag, den 18. Juni 2023 / Beginn 10:00 Uhr

Geplante Tagesordnung u.a.

Wahl der/die LandessprecherIn

Wahl der Landeschäftsführung

Weitere Landesvorstands-/Landesausschussmitglieder

Wahl der Landesliste zur Nationalratswahl (Platz 1 – 8)



Termin: Sonntag, 18. Juni 2023, 10.00 Uhr



Ort: Stadthalle Ybbs, Kaiser-Josef-Platz 2, 3370 Ybbs an der Donau

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Anmeldeschluss: Freitag, 16. Juni 2023, 18:00 Uhr Anmeldung: michael.pinnow@gruene.at.

Wir ersuchen um Verständnis für diese Vorgehensweise und würden uns sehr freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei unserem Landeskongress begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.



Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Grüner Klub im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 1670

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at