Einladung zum STADT WIEN-PRIDE-EMPFANG

Donnerstag, 15. Juni 2023, 14.00 h, im Wiener Rathaus, Arkadenhof

Wien (OTS) - Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich!

14.00: Eröffnung

Wolfgang Wilhelm (WASt)

14.30: PRIDE in der Schule – Talk zum Thema queere Bildung

Markus Pusnik (Bildungsdirektion für Wien), Erin Sedelmaier (queerconnexion),

Viktoria Veronese (Ausgesprochen!), Florian Wibmer (WASt)

15.30: Radio Superfly Musik

16.00: PRIDE in Families - Queerer Kinderwunsch. Der Weg zum Pflegekind als eine Option

Luca Flunger (Q:Wir), Helga Haberler (WASt), Martina Reichl-Roßbacher (MA 11)

17:00: Radio Superfly Musik

17.30: Große Eröffnung

Christoph Wiederkehr (Vizebürgermeister), Nicole Berger-Krotsch (Gemeinderätin),

Wolfgang Wilhelm (WASt), Ann-Sophie Otte (HOSI Wien)

ab 18.00: SHOWACTS

THE THRILL SEEKERS * CHRISTL * MAVI PHOENIX * ANKATHIE KOI *

DJS JÜRGEN DRIMAL UND MONSIEUR SMOAB (RADIO SUPERFLY)

Moderation:

Candy Licious & Gerald Travnicek (Radio Superfly)

Infostände u.a. folgender Kooperationspartner*innen:

AIDS Hilfe Wien, CLUB KREATIV, COURAGE* Wien, EfEU - Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle, EuroGames Vienna 2024, EYA - Empowerment of Youth and Awareness, FAmOS – Regenbogenfamilien, Glen und Glenda! Verein für transidente Personen, Grüne Andersrum Wien, HOSI - Homosexuelle Initiative Wien, MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe, Menschenrechtsbüro, Polizei, Queer Base, queerconnexion, Teach for Austria (TFA)/Proud School, Verein Wiener Jugendzentren, VIMÖ - Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, WASt - Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten, WIENXTRA-Jugendinfo

