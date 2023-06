Agentur CONECTO räumt bei T.A.I Werbe Grand Prix 2023 ab

Wir durften mit viel Herzblut und dem geballten Know-How des gesamten Teams diese beiden Projekte umsetzen. Die Auszeichnungen gelten der CONECTO Crew und dem Team vom Tourismusverband Zell am See – Kaprun und der Nationalparkregion Reutte CONECTO-Geschäftsführer Gernot Breitfuß

Maishofen (OTS) - Gejubelt wurde bei der Agentur CONECTO in Maishofen, über gleich 4 Auszeichnungen in der Kategorie Website Tourismusdestinationen beim österreichischen T.A.I. Werbe Grand Prix.

Die im vergangenen Jahr gelaunchten neuen Webseiten der führenden Tourismusdestinationen Zell am See – Kaprun und Nationalparkregion Reutte überzeugten die Fachjury und das Publikum mit dem Einsatz innovativer Techniken, besten Performance-Leistungen und einem modernen, ansprechenden Look & Feel.

„ Wir durften mit viel Herzblut und dem geballten Know-How des gesamten Teams diese beiden Projekte umsetzen. Die Auszeichnungen gelten der CONECTO Crew und dem Team vom Tourismusverband Zell am See – Kaprun und der Nationalparkregion Reutte “, sagt Geschäftsführer und Eigentümer Gernot Breitfuss.

„Think ahead“ – lautet das Motto bei CONECTO. Bei der Entwicklung von Websites, WebApps, E-Commerce Lösungen wie Buchungsportale, Onlineshops und Schnittstellenanbindungen denkt das Team stets einen Schritt weiter. Als zertifizierte PIMCORE Agentur werden intelligente Lösungen aller Unternehmensgrößen entwickelt.



Smarte IT-Lösungen sind die Musik der Zukunft

Das Team rund um Geschäftsführer Gernot Breitfuss hat sich darauf spezialisiert, smarte Lösungen zu Webportalen, Landingpages und Widgets zu entwickeln. Diese werden bereits erfolgreich bei Partnerseiten vor allem in den Branchen Tourismus und Hotellerie umgesetzt.

CONECTO Business Communications Gmbh

Gegründet wurde die im Pinzgau ansässige Agentur 1999. Seitdem fokussiert die CONECTO Crew auf effiziente Kommunikations-Lösungen, die VORAUSSCHAUEND, EFFIZIENT und INNOVATIV für den Kunden sind. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von Projekt Management, Web Development, Webdesign & Usability, bis hin zu Markenbildung, Branding und Print.

Rückfragen & Kontakt:

Gernot Breitfuss

CONECTO Business Communication GmbH

Mühlenweg 1, 5751 Maishofen

+43 6542 21001

info @ conecto.at