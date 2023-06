ARBÖ: Regenbogenparade in Wien + Hol!Flash + Ironman in Klagenfurt + 5 Seen Radmarathon bringt „bunte“ Verkehrsbehinderungen

Wien (OTS) - Mit der Regenbogenparade am Samstag, 17. Juni, steuert die Wiener Pride ihrem Höhepunkt entgegen. Ab ca. 11 Uhr sammeln sich Teilnehmer und Festwagen am Ring beim Rathausplatz. Um ca. 13 Uhr geht es über den Ring und den Franz-Josefs-Kai (entgegen der Fahrtrichtung) und anschließend wieder zurück zum Rathausplatz.

Im Zuge der Parade „together we rise“ wird sowohl die Ringstraße als auch der Franz-Josefs-Kai bis etwa 19:30 Uhr zur Gänze gesperrt sein.

„Am Samstag gilt der Tipp an die Autofahrer: Meiden Sie möglichst den Ring, den Franz-Josefs-Kai, und die 2-er-Linie und umfahren Sie diese großräumig. Staus auf den lokalen Ausweichstrecken werden erfahrungsgemäß vor allem am Nachmittag nicht ausbleiben. Wer in die Innenstadt will oder muss, sollte auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweichen“, so die ARBÖ Verkehrsexperten.



Zwtl: Hol!Flash färbt Dornbirn bunt



Ebenfalls am Samstag, 17.06., findet in Dornbirn das Fest der Farben und Musik auf dem Messegelände der Messe Dornbirn statt. Zu diesem Spektakel, dessen Ursprung in Indien liegt, werden ca. 2.300 Besucher erwartet. Daher werden längere Verzögerungen auf der Rheintalautobahn (A14) vor der Ausfahrt Dornbirn-West und der Lustenauer Straße (L204) sowie rund um die Messestraße zu erwarten sein. Der ARBÖ-Informationsdient rät zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie den Autobuslinien Landbus (Linien 50, 52 und 351) vom Bahnhof Dornbirn und der Linie 14 vom Bahnhof Bregenz bzw. von der Haltestelle Dornbirn/Stöckenstraße zur Messe. Der Stadtbus Dornbirn verkehrt mit den Linien 1, 5 und 10. Weiters wird es eigene Shuttlebusse von den Bahnhöfen Dornbirn und Schoren geben. Eine gratis Fahrkarte kann man sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Vorarlberg (VVV) herunterladen. „Da die Rückreise nur im sauberen Zustand erlaubt ist, sollte man die Reinigungsmöglichkeiten vor Ort nutzen“, rät der ARBÖ.



Zwtl: „Ironman Austria“ sorgt für Sperren in Klagenfurt



Am Sonntag, 18. Juni, erreicht die Triathlon-Saison in Österreich mit dem „Ironman Austria“ in Klagenfurt einen Höhepunkt. Tausende Athletinnen und Athleten werden auf der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke, an die sich 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen anschließen, ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, werden zahlreiche Straßen in Klagenfurt beziehungswiese rund um den Wörthersee gesperrt. Auf der Südautobahn (A2) sind die Abfahrten Minimundus (bis 15 Uhr) und Klagenfurt-Nord (bis 11:15 Uhr), sowie Krumpendorf-Ost (bis 11 Uhr) jeweils ab 6:30 Uhr gesperrt. Weiters ist die Abfahrt St. Jakob/Winkel auf der Karawankenautobahn (A11) zwischen 09:30 und 16:30 Uhr nicht befahrbar. Auch die Klagenfurter Straße (S37) wird von 6:30 bis 12:30 Uhr zwischen Hunnenbrunn bis St. Veit-Mitte nicht passierbar sein. Ebenfalls von stundenlangen Sperren betroffen sind die Kärntner Straße (B83), die Faakersee Straße (B84), die Rosental Straße (B85), die Loiblpass Straße (B91), die Ossiacher Straße (B94) und die Turracher Straße (B95).



Der ARBÖ Tipp: Autofahrer sollten am Sonntag die betroffenen Straßen so gut es geht meiden und großräumig umfahren. Wenn das nicht möglich ist, sollten die Querungsmöglichkeiten benutzt werden.



Zwtl: Erhöhtes Verkehrsaufkommen beim Mondsee 5 Seen Marathon



Am Sonntag, 18. Juni, wird das Mondseeland wieder zum Mekka für alle Radsportfans. Es findet der 5 Seen Marathon statt, zu dem rund 2.000 Teilnehmer aus 30 Nationen erwartet werden. Daher wird es besonders auf der Wolfgangsee Straße (B158), der Lammertal Straße (B162), der Pass Gschütt Straße (B166), der Postalmstraße bzw. auf der Thalgauer Landesstraße (L103), der Enzersberger Landestraße (L117), und in den Gemeinden Thalgau, Hof, Fuschl, St. Gilgen, Abersee, Strobl, Abtenau und Rußbach von 06:30 und 12 Uhr zu Behinderungen kommen. „Seien Sie besonders vorsichtig!“, rät der ARBÖ-Informationsdienst. „Da es zu keinen Streckensperren kommt, ist mit Beeinträchtigungen durch die Teilnehmer zu rechnen.“

