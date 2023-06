BÖTM stellt Best Case zum Thema Tourismusregion als Lebensraum vor

Als Vorreiter gilt das Montafon: Noch fehlt der Branche ein flächendeckender, strategischer Ansatz.

Montafon (OTS) - Im Zuge des Wandels in der Tourismusbranche hat sich die Betrachtungsweise von reinen Zimmervermietern zu einem ganzheitlichen Ansatz gewandelt. Montafon Tourismus gilt als Vorreiter in Sachen Lebensraummanagement.

Damit auch die Kollegen von den Erfahrungen profitieren, hat der Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) kürzlich dazu ein Webinar angeboten. Rund 50 Touristiker lauschten Manuel Bitschnau, dem Geschäftsführer von Montafon-Tourismus, der als Best-Case-Referent geladen war. Laut einer Umfrage des BÖTM wird die Bedeutung des Lebensraummanagements erkannt, doch eine strategische Umsetzung ist noch nicht flächendeckend vorhanden.

„Da es keine einheitliche Definition des Lebensraummanagements gibt, gestaltet sich die Umsetzung in den verschiedenen Destinationen individuell“, meint Mathias Schattleitner, der BÖTM-Präsident.

Manuel Bitschnau erklärte, dass Lebensraummanagement die Aspekte wie Netzwerkbildung, Angebotsgestaltung für Einheimische, das harmonische Miteinander in der Natur und die Tourismusgesinnung umfasst. Er betonte auch, dass sich bereits die meisten Destinationen mit diesem Thema auseinandersetzen, manche sogar eigene Abteilungen dafür etabliert haben. Dennoch fehlt dem Tourismus eine flächendeckende, strategische Umsetzung.

„Es reicht nicht aus, jemanden in Teilzeit damit zu betrauen. Man muss sich ausschließlich diesem Thema widmen und kann dies nicht in der alltäglichen Destinationsarbeit mitlaufen lassen“, so Bitschnau. Man müsse das Verhältnis zwischen Gästen und Einheimischen neu denken und alle Bewohner des Lebensraums einbeziehen. „Nur wenn Einheimische den Tourismus nicht als Belastung empfinden, besteht eine Chance auf nachhaltigen Erfolg.“ Tourismusdestinationen sind Lebensräume, in denen Entscheidungen alle betreffen.

Das Montafon zeigt, wie die konkrete Umsetzung aussieht. Bitschnau reflektiert über verändernde Aufgaben und Herausforderungen im Tourismus. Die Branche müsse flexibler werden und den Tourismus ganzheitlich betrachten. Jede Destination sollte ihren eigenen Lebensraummanagement-Plan entwickeln. Schattleitner fasst zusammen, dass das Webinar sehr wertvoll war und der BÖTM das Thema weiterverfolgen wird.

BÖTM-ERFA zum Thema Employer Branding

Der nächste BÖTM-ERFA findet mit Renate Ecker zum Thema Employer Branding am 12. September 2023 statt. Anmeldungen bereits unter: www.boetm.at möglich.

Datum: 12.09.2023

Ort: online, Österreich

Url: http://www.boetm.at

Rückfragen & Kontakt:

Presse BÖTM, Gabriele Grießenböck, gabriele(AT)contentnetzwerk.com, +43676 7296453, www.boetm.at