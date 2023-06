Bundesheer: Festveranstaltung zum ‚Tag der Miliz 2023‘

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übergibt Auszeichnungen für besonders herausragende Soldaten und Milizwerber

Wien (OTS) - Am Montag, dem 12. Juni 2023, fand im Bundesministerium für Landesverteidigung eine festliche Veranstaltung zum ‚Tag der Miliz 2023‘ statt. Im Rahmen des Festakts zeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Milizbeauftragten Generalmajor Erwin Hameseder, die am besten werbenden Verbände sowie Milizwerber der Jahre 2021 und 2022 aus. Ebenso verlieh die TÜV-Austria-Akademie die Miliz-Zertifizierung an Milizsoldaten. Diese Zertifizierung ist national und international anerkannt und soll militärisch erworbene Kompetenzen auch im zivilen Bereich sichtbar machen.

„Die Miliz ist ein wesentlicher und integraler Bestandteil des Österreichischen Bundesheeres - das hat die Vergangenheit deutlich gezeigt. Deswegen ist es von bedeutender Wichtigkeit, dass in Zukunft noch mehr Maßnahmen ergriffen werden, um die Miliz weiter zu stärken. Mein besonderer Dank gilt allen Milizsoldatinnen und -soldaten für ihre Einsatzbereitschaft und ihren Beitrag für die Sicherheit Österreichs!“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der ‚Tag der Miliz‘ findet jährlich statt und soll auf die Einsatzbereitschaft aller Milizsoldaten, die auch als Botschafter der Werte der Umfassenden Landesverteidigung agieren, aufmerksam machen.

Milizsoldaten

Milizsoldaten sind Männer und Frauen, die ihren Grundwehr- oder Ausbildungsdienst geleistet haben und weiterhin eine Aufgabe im Österreichischen Bundesheer wahrnehmen. Als Offiziere, Unteroffiziere oder als Mannschaften sind sie ein wichtiger Bestandteil des Wehrsystems und tragen wesentlich zur Einsatzbereitschaft des Bundesheeres bei.

TÜV-Zertifizierung für Milizsoldaten

Die Aus- und Weiterbildungen des Österreichischen Bundesheeres befähigen Milizsoldatinnen und -soldaten, Aufträge zum Schutz der Republik Österreich sowie ihrer Bevölkerung und Einrichtungen unter höchstem persönlichem Einsatz zu erfüllen. Dabei werden soziale, personale, methodische und fachliche Kompetenzen erworben, die die Milizsoldatinnen und -soldaten im zivilen Bereich auch zur Sicherheit, Krisenfestigkeit und zum nachhaltigen Erfolg von Unternehmen einsetzen können – in der Mitarbeit in Teams, in der Führung von Teams und in Begleitung von Teams als fachliche Experten. Die TÜV AUSTRIA Miliz-Zertifizierung leistet einen Beitrag dazu, diese militärisch erworbenen Kompetenzen auch im zivilen Bereich sichtbar zu machen. Das Zertifikat ist ein national und international anerkannter Nachweis ihrer Kompetenzen.

