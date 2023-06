Jahreskongress der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2023: Erfolgreicher Abschluss mit neuen Meilensteinen für Allergie und klinischer Immunologie

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Europäische Akademie für Allergie und klinische Immunologie (EAACI) freut sich, den erfolgreichen Abschluss ihres mit Spannung erwarteten Jahreskongresses bekannt zu geben, der vom 9. bis zum 11. Juni in Hamburg, Deutschland, stattfand. Der Kongress brachte führende Experten, Fachleute aus dem Gesundheitswesen, Forscher und Industrievertreter aus der ganzen Welt zusammen und führte zu bahnbrechenden Diskussionen, Fortschritten und Kooperationen auf dem Gebiet der Allergie und klinischen Immunologie. Der Kongress zählte während der drei Tage über 7400 Teilnehmer.

Der EAACI-Kongress 2023 erwies sich als außergewöhnliche Veranstaltung, die eine Vielzahl von Sitzungen und Aktivitäten umfasste und die Spitzenforschung im Bereich Allergie und Immunologie erkundete. Mit Schwerpunkt auf individuelle Medizin und bestimmter Allergien hob der Kongress innovative Diagnosewerkzeuge, Biomarker und gezielte Therapien hervor, die ein immenses Potenzial für die Revolutionierung der Patientenversorgung und Behandlungsergebnisse besitzen. Die Teilnehmer wurden über die neuesten Fortschritte und praktischen Anwendungen aufgeklärt, die die Zukunft der Branche prägen werden.

Während des gesamten Kongresses besprachen die Teilnehmer eingehend, welche Auswirkungen Umweltfaktoren auf allergische Erkrankungen haben. In Anbetracht der weltweit zunehmenden Verbreitung von Allergien wurde in den Sitzungen der Einfluss von Klimawandel, Umweltverschmutzung und Urbanisierung auf die Entwicklung von Krankheiten untersucht. Die Diskussionen hoben die Notwendigkeit hervor, interdisziplinärer Ansätze zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen, die die globale Gesundheit betreffen, einzusetzen.

Auf dem EAACI-Kongress 2023 fanden auch spezialisierte Sitzungen zu aktuellen Themen wie Lebensmittelallergien, Asthma, Immuntherapie, Arzneimittelallergien und atopische Dermatitis statt. Experten teilten ihre Forschungsergebnisse, klinischen Richtlinien und therapeutischen Innovationen und gaben den Teilnehmern wertvolle Einblicke in diese sich schnell entwickelnden Bereiche. Darüber hinaus sorgten spezielle Sitzungen über pädiatrische Allergie und Immunologie dafür, dass auch die spezifischen Bedürfnisse junger Patienten besprochen werden.

„Wir sind begeistert von dem überwältigenden Erfolg des EAACI Annual Congress 2023, der die besten Köpfe auf dem Gebiet der Allergie und der klinischen Immunologie zusammenbrachte", so EAACI-Präsident Stefano Del Giacco. „Der Kongress sorgte für bemerkenswerte Durchbrüche, förderte die Zusammenarbeit und setzt neue Meilensteine bei der Weiterentwicklung der Patientenversorgung. Wir sind allen Teilnehmern, Rednern und Sponsoren, die diese Veranstaltung zu einem enormen Erfolg gemacht haben, enorm dankbar".

„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Rednern, Präsentatoren, Teilnehmern, Sponsoren und Medienvertretern für ihre aktive Teilnahme und Beiträge während des Kongresses bedanken. Ihr Engagement und ihre Hingabe haben maßgeblich zum Erfolg dieser angesehenen Veranstaltung beigetragen", so Mohamed Shamji Vizepräsident des EAACI weiter.

Im Hinblick auf die Zukunft freut sich der EAACI bekannt geben zu können, dass der nächste Jahreskongress vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2024 in Valencia, Spanien stattfinden wird. Valencia ist bekannt für seine ausgiebige Geschichte und seine lebhafte wissenschaftliche Gemeinschaft und ist dadurch der ideale Rahmen für die nächste Zusammenkunft von Experten und Fachleuten auf dem Gebiet der Allergie und der klinischen Immunologie.

Weitere Informationen und Neuigkeiten über den jährlichen EAACI Kongress 2024 und andere zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf https://eaaci.org/events/. Folgen Sie EAACI in den sozialen Medien und beteiligen Sie sich mit dem Hashtag #EAACI2023 an der Konversation.

Über EAACI: Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen mit allergischen Erkrankungen und klinischen immunologischen Erkrankungen verschrieben hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 1956 gegründet und ist heute die wichtigste Quelle für Fachwissen in Europa. Zur EAACI gehören mehr als 75 nationale Allergiegesellschaften und mehr als 14.000 Mitglieder aus mehr als 120 Ländern. Die EAACI ist die größte Berufsorganisation in Europa mit Schwerpunkt auf Allergie und klinische Immunologie.

