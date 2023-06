Neues Wasserbaulabor am Brigittenauer Sporn eröffnet

Bürgermeister Michael Ludwig sieht „innovatives Forschungsprojekt als wesentlichen Beitrag, die hohe Versorgungsqualität für die Bevölkerung weiter zu garantieren“

Wien (OTS) - Die Universität für Bodenkultur Wien hat heute, Montag, zur Eröffnung des neuen Wasserbaulabors am Brigittenauer Sporn in den 20. Bezirk geladen.

Zehn Jahre wurde geplant, drei Jahre gebaut. Nun hat das River Lab offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Mit seinem Standort am Brigittenauer Sporn, zwischen Donau und Donaukanal, ist es ideal gelegen. Es ermöglicht, die dynamischen Verhältnisse in Flüssen in Versuchen im Maßstab 1:1 zu erforschen. Dadurch sind zum Beispiel genauere Vorhersagen über Hochwassergefahren möglich. Zudem sollen sich Verbesserungen bei der Schifffahrt, bei Wasserkraftwerken, beim Hochwasserschutz und beim Umweltschutz ergeben.

Durch einen 100 Meter langen und 25 Meter breiten Kanal, den Big Flume im Untergeschoss des Gebäudes, können zwischen Donau und Donaukanal bis zu 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde geleitet werden. Das Ganze geht ohne die Hilfe von Pumpen vonstatten. Ein Schwerpunkt ist auch die Versandung von Flüssen.

Anlässlich des heurigen 150-Jahr-Jubiläum von Wiener Wasser stellte Bürgermeister Michael Ludwig erfreut fest: „Mit diesem innovativen und wegweisenden Forschungsprojekt können wir an einer nachhaltigen Zukunft arbeiten und die hohe Versorgungsqualität für die Bevölkerung weiter garantieren.“

Für Experimente steht eine große Wasserkraftturbine bereit. Im Public Lab können sich Interessierte über die Einrichtung und die Forschungstätigkeiten informieren und hautnah dabei sein. Auch öffentliche Führungen bzw. spezielle Schulprogramme sind geplant. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at