Pro & Contra am Dienstag um 21:15 Uhr auf PULS 24 & 22:25 Uhr auf PULS 4: Das System Rammstein - Was ist dran an den Vorwürfen?

Wien (OTS) - Die Rockband Rammstein ist bekannt für provokante und gewaltverherrlichende Texte. Nun wurde öffentlich, dass es auch bei Konzerten zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Sollen Auftritte nun verboten werden? Diese und andere Fragen diskutiert eine informierte Runde aus Meri Disoski, Werner Tomanek, Vanessa Spanbauer und Samir Köck.

Die deutsche Rockband Rammstein steht unter Druck. Gleich mehrere Frauen werfen dem Frontmann Till Lindemann vor, sie zu Sex gedrängt haben. Ausgelöst wurde der Skandal durch eine Konzertbesucherin aus Irland, die sogar angibt, unter Drogen gesetzt und misshandelt worden zu sein. Die Band bestreitet die Anschuldigungen über ihre Anwälte als “ausnahmslos unwahr” und kündigt rechtliche Schritte an.

Die Causa hat auch Auswirkungen auf Österreich. Denn angesichts der Ende Juli in Wien stattfindenden Rammstein-Konzerte fordert Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) von Veranstalter und Stadt Wien ein Schutzkonzept für die Veranstaltung ein. Sie sei "schockiert" und “betroffen” von den Berichten, so Raab. Der grüne Regierungspartner spricht sich auch für eine Absage der Auftritte in Österreich aus.

Wie nahe dürfen sich Stars und Fans kommen? Wer trägt Verantwortung für den Schutz junger Konzertbesucherinnen? Und ist eine Absage der Wiener Konzerte die Lösung?



Gäste:

Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau, Die Grünen

Werner Tomanek, Rechtsanwalt

Vanessa Spanbauer, Historikerin und Publizistin

Samir Köck, Musikjournalist und DJ

Moderation: Gundula Geiginger

