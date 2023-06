Weltklasse Street-Art begeistert in Hartberg

Street Art kennt man vor allem aus New York, Rio de Janeiro oder Berlin.

Pöllau (OTS) - Es ist eine mittlerweile etablierte Kunstform den öffentlichen Raum zu gestalten und damit Kunstwerke dem Publikum frei zugänglich zu machen. Hartberg ermöglicht durch die großzügige Bereitstellung von Wandflächen, dass sich nun auch in der Oststeiermark Bewohner:innen und Tourist:innen gleichermaßen an Murals (englisch für Wandgemälde) erfreuen können.

Ausschlaggebend dafür ist der gebürtige Hartberger NYCHOS, einem der internationalen Street Art und Graffiti Größen, der mittlerweile in Los Angeles lebt und weltweit mit seinen technisch herausragenden Arbeiten begeistert. Von 10. bis 12. Juni besuchte er seine Heimatstadt gemeinsam mit 21 befreundeten und renommierten Street Art Künstler:innen aus aller Welt. Seine in Wien ansässige Agentur Rabbit Eye Movement kuratierte und koordinierte die Gestaltung der Murals, die nun den Street Art Walk bilden: ein kulturtouristisches Highlight der internationalem Spraykunst.

Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Hartberg Bürgermeister Marcus Martschitsch zeigten sich begeistert vom internationalen Besuch in der Oststeiermark.

„Mit diesem Projekt wird wieder einmal gezeigt, wie groß die Bandbreite in Hartberg und in der Oststeiermark zwischen Brauchtum und klassischer Kultur bis hin zu moderner, urbaner Kunst ist. Die Städte der Erlebnisregion Oststeiermark punkten vor allem mit dem Charme der Altstädte und setzen mit ambitionierten Initiativen bzw. ihrem kulturellen Angebot wichtige Akzente für die Urlaubsgäste, Städtetourismus bzw. den Tagestourismus“, so Dr. Stefan Schindler, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Oststeiermark.

