Landesstraße L 133 in Kleinzell wurde überholt

Fahrbahnerneuerung im Gemeindegebiet fertiggestellt

St. Pölten (OTS) - Nach der rund zwei Kilometer langen Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 133 südlich von Innerhalbach im Bereich Landshof, wurde im Gemeindegebiet von Kleinzell ein weiterer Abschnitt der L 133 im Bereich Thalhammer saniert. Am heutigen Montag wurde die Fahrbahnerneuerung an der L 133 im Gemeindegebiet von Kleinzell offiziell abgechlossen. Die von der Firma Anton Traunfellner in einwöchiger Bauzeit durchgeführten Arbeiten sind mit Kosten von etwa 165.000 Euro verbunden, die vom Land Niederösterreich getragen werden. Die Ausführung erfolgte unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung.

Notwendig wurde die Sanierung, weil die Fahrbahn der L 133 auf einer Gesamtlänge von rund 950 Metern auf Grund aufgetretener Fahrbahnschäden wie Risse, Ausmagerungen etc. im Freilandbereich Thalhammer zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprochen hatte.

Im Zuge der Arbeiten wurde auf einer Gesamtfläche von rund 5.900 Quadratmetern unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite von 6,1 Metern nach den Fräsarbeiten eine neue, vier Zentimeter starke Deckschicht aufgebracht. Kleinflächig war es auch erforderlich, Tiefensanierungen in der bituminösen Tragschicht vorzunehmen. Abschließend wurde von der Straßenmeisterei Lilienfeld das Straßenbankett dem Neubestand angepasst, die erforderlichen Bodenmarkierungen werden demnächst noch aufgebracht.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

