Die Kür der besten Frisuren und Stylings

Friseur-Lehrlinge aus ganz Österreich zeigten beim Bundeslehrlingswettbewerb 2023 ihr Können und überzeugten die Jury mit Kreativität, Leidenschaft und Ehrgeiz

Wien (OTS) - Ideenreiche Frisuren und perfekte Stylings waren beim Bundeslehrlingswettbewerb und der Staatsmeisterschaft der Friseure Österreichs am 10. und 11. Juni 2023 im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See zu bestaunen.

Die jeweils besten zwei Lehrlinge der Landeslehrlingswettbewerbe hatten sich zum Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert und konnten im Salzburger Land zeigen, was sie draufhaben. Und das ist mehr als Haare schneiden: „Wir.Machen.Schön.“ lautet die neue Kampagne der Friseure - und unter diesem Motto standen auch die heurigen Bewerbe.

„Styling ist nicht nur unser Beruf, es ist unsere Berufung. Es geht um das gewisse Etwas, das einen zum Besten der Besten werden lässt“, streicht Bundesinnungsmeister-Stellvertreterin Silvia Rupp die hohe Qualität hervor. Rupp, zugleich Landesinnungsmeisterin von Niederösterreich, zeichnete für die Organisation und den reibungslosen Ablauf dieser wunderschönen Veranstaltung im tollen Ambiente von Zell am See verantwortlich.

Bei den Bewerben wird neben der fachlichen Technik die gesamte Kreativität beim Styling bewertet: das Make-up, die Farbharmonie und das Outfit passend zum Thema. Darüber hinaus wird auf typgerechtes Styling besonders Wert gelegt.

„Wir zeigen, wie umfangreich und vielfältig unsere Dienstleistung ist! Die Wettbewerbe sind eine gute Chance, das berufliche Selbstvertrauen unserer Jungfriseur:innen zu stärken und unser Können nach außen zu tragen“, freut sich Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder über die Top-Leistungen aller Teilnehmer:innen. Wolfgang Eder, Silvia Rupp und die Landesinnungsmeister:innen aus den Bundesländern gratulieren den Siegerinnen aus den drei Lehrjahren.

Die Siegerinnen des Bundeslehrlingswettbewerbes

Gesamtsieger 1. Lehrjahr

(Styling nach freier Wahl):

1. Paula Thon (Wien)

2. Sophia Luger (Oberösterreich)

3. Lejla Zunic (Kärnten)

Gesamtsieger 2. Lehrjahr

(Damen-Styling „80er-Jahre“ und Herren-Styling „Streetfashion“):

1. Melissa Jagersberger (Wien)

2. Anika Nobis (Salzburg)

3. Anika Huber (Oberösterreich)

Gesamtsieger 3. Lehrjahr

(Damen-Styling „Red Carpet Hochsteckfrisur“, Herren-Styling „Klassischer Haarschnitt“):

1. Isabella Kühnel (Oberösterreich)

2. Sarah Hiebler (Steiermark)

3. Ajla Meduseljac (Oberösterreich)

Bundesländerwertung beim BLWB

1. Oberösterreich (3587 Punkte)

2. Wien (3533,1 Punkte)

3. Tirol (3416,8 Punkte)

Staatsmeisterschaft der Friseur:innen & Stylist:innen Österreich

Großartige Stylings gab es auch bei der Staatsmeisterschaft zu sehen, die ebenfalls in Zell am See ausgetragen wurde: Walter Kohlmann aus Kärnten wurde zum Staatsmeister gekürt, Carina Kern aus Niederösterreich erreichte den zweiten Platz und wurde somit Vize-Staatsmeisterin. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmer:innen!

Die Lehrabschluss- und die Meisterprüfung sind mittlerweile dem europäischen und nationalen Qualitätsrahmen (NQR) entsprechend eingestuft. Der Meistertitel steht auf derselben Stufe wie ein akademischer Bachelorabschluss (NQR-Stufe 6). Mit dieser Qualitäts-Zertifizierung ist das hohe Niveau zwischen Bildungsabschlüssen im nationalen und vor allem auch europäischen Vergleich sichergestellt. (PWK172/HSP)

Pressefotos unter:

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230612_BundesLehrlingsWettbewerbFriseure-300px_Foto416.jpg

BIM-Stv. Silvia Rupp und Theresa Glaser, Vizestaatsmeisterin Carina Kern aus NÖ, Staatsmeister Walter Kollmann aus Kärnten, jeweils mit Models, LIM-Stmk. Doris Schneider und BI-Geschäftsführer Jakob Wild

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230612_BundesLehrlingsWettbewerbFriseure-300px_Foto411.jpg

BIM-Stv. Silvia Rupp, Sarah Hiebler (Stmk., Platz 2), Isabella Kühnel (OÖ, Platz 1), Ajla Meduseljac (OÖ, Platz 3) jeweils mit Models

Fotocredit: Nikolaus Faistauer Photography

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

dmc_pr @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe