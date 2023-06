illycaffè ist Partner von Vivero de Atitude

Das brasilianische Sozial- und Umweltprogramm hat bereits mehr als 17.000 Menschen geholfen

Triest (OTS) - illycaffè, das erste italienische Kaffeeunternehmen, das die B-Corp-Zertifizierung erhalten hat, ist Partner von Viveiro de Atitude (Baumschule Atitude). Dabei handelt es sich um ein sozial-ökologisches Programm – entwickelt von der Cooperativa do Cerrado Mineiro monteCCer in Brasilien – in der sich Kaffeeproduzenten aus Monte Carmelo im Bundesstaat Minas Gerais zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, Initiativen und Projekte zur Erhaltung des Cerrado-Bioms zu entwickeln und gleichzeitig einen sozialen Mehrwert zu schaffen.

In der Baumschule Atitude werden jedes Jahr mehr als 140 einheimische Arten gezüchtet, die der gesamten Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden, um sie in benachbarten landwirtschaftlichen Betrieben oder in städtischen Gebieten der Region anzupflanzen.

Das Anpflanzen einheimischer Gewächse trägt zum Schutz der Grundwasserleiter und des Bioms der Region Cerrado bei. Durch die von illycaffè unterstützten Bildungsprogramme zum Thema Umwelt ermöglicht das Projekt die Vergrößerung der Waldfläche, den Schutz der Quellen und den Erhalt der Artenvielfalt – grundlegende Elemente, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken und so die Produktion von Qualitätskaffee zu schützen.

Jedes Jahr verkauft die Baumschule etwa 60.000 Setzlinge und spendet den Erlös an lokale Einrichtungen für die Entwicklung sozialer Projekte. Dank der gesammelten Gelder konnten in den letzten Jahren Horte für Kinder eingerichtet und Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen gebaut werden. In drei Jahren haben mehr als 17.000 Menschen direkt von diesem Projekt profitiert.

„Nachhaltiges Wachstum, Naturschutz und Gemeinschaft sind untrennbar; diese Elemente bauen aufeinander und bilden ein erfolgreiches Zusammenspiel. Wir haben Vivero de Atitude von Anfang an unterstützt, weil wir an Zusammenarbeit und Wissensaustausch glauben. So können Projekte entwickelt werden, die langfristig soziale und ökologische Werte schaffen", so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

Als Benefit Corporation ist illycaffè davon überzeugt, dass es wichtig ist, ein System zu schaffen, das in der Lage ist, sich selbst zu regenerieren und das Wohlergehen von Mensch und Erde zu garantieren. Aus diesem Grund arbeitet das Unternehmen Hand in Hand mit Kaffeeproduzenten, schult sie in nachhaltiger Qualität und unterstützt Projekte, die einen Mehrwert für Gemeinschaft und Umwelt schaffen.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Fabes

Marketing & Business Development Manager

illycaffè S.p.A. Niederlassung Österreich

Mobile +43 (0)676 844 130 854

anna.fabes @ illy.com