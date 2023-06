Arbeiten an Landesstraße L 60 (Fabrikenstraße) im Ortsgebiet von Groß-Siegharts haben begonnen

Maßnahmen sind wichtig für Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 60 entsprach im Ortsgebiet von Groß-Siegharts aufgrund der aufgetretenen Schäden zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Groß-Siegharts entschlossen, zum einen die L 60 auf einer Länge von 340 Metern zu sanieren und die Gehsteige neu anzulegen sowie zum anderen an der Kreuzung mit der L 8049 Fistritzer Straße und der Fraslgasse, wo es zu einer hohen Unfallhäufigkeit gekommen ist, eine Linksabbiegespur zu errichten. Weiters wird mit der Errichtung einer neuen Mittelinsel im Bereich der Querung der Thayaradrunde die Verkehrssicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer erhöht. Insgesamt sind hier Kosten von 335.000 Euro vorgesehen, wobei etwa 200.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 135.000 Euro auf die Stadtgemeinde Groß-Siegharts entfallen. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Raabs sowie von Bau- und Lieferfirmen der Region bis September abgeschlossen.

Auf Grund der erforderlichen Arbeiten ist eine Sperre der Landesstraße L 60 im Baustellenbereich erforderlich, welche in zwei Bauphasen aufgeteilt werden. In der ersten Phase (seit 8. Mai) werden die Arbeiten von der Kreuzung Silostraße bis kurz vor der Kreuzung mit der Fistritzer Straße durchgeführt. Die beschilderte Umleitung erfolgt über Ellends und Schönfeld. In der zweiten Bauphase ist die Zeit der Totalsperre so festgelegt, dass diese erst mit Beginn der Sommerferien startet. Die Umleitung erfolgt aus Fistritz und Aigen kommend über die L 52 - Aigen - L 55 - Weinern - Sieghartsles – Groß-Siegharts sowie aus Ellends kommend weiter über die L 60 Ellends - L 8038 - Schönfeld - L 55 - Groß-Siegharts. Während der gesamten Bauzeit ist die Zufahrt zu Tina´s Imbiss über die Raabser Straße und Hamerlingstraße möglich, wobei die Zufahrt zum Lagerhaus während der gesamten Bauzeit nur über die Bahnhofstraße und Silostraße erfolgen kann.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

