SPÖ-Lindner zur Kampagne „Schutz für alle“: Schluss mit den Blockaden – sicheres Leben für ALLE endlich garantieren!

SPÖ & SoHo unterstützen Diskriminierungsschutz-Kampagne der LGBTIQ-Community und drängen auf rasche Beschlüsse im Nationalrat

Wien (OTS/SK) - Zahlreiche wichtige LGBTIQ-Organisationen haben heute die Kampagne „Schutz für alle“ gestartet – gefordert wird damit insbesondere ein vollumfänglicher Diskriminierungsschutz für alle Menschen in Österreich. Volle Unterstützung kommt dabei von SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner: „Es ist höchste Zeit für vollen Schutz für alle! Dass Österreich eines der letzten EU-Länder ist, das keinen umfassenden Diskriminierungsschutz für die LGBTIQ-Community im Gesetz hat, ist schlicht und einfach eine Schande. Die Zeit der politischen Blockaden muss vorbei sein, jeder Mensch in unserem Land hat rechtlichen Schutz vor Diskriminierung und Ausgrenzung verdient – unabhängig von der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität!“ ****

Lindner hat dahingehend schon eine Reihe von Gesetzesinitiativen in den Nationalrat gebracht. Für die kommende Nationalratssitzung am Mittwoch kündigt er einen weiteren Antrag an: „Es kann nicht sein, dass Menschen legal aus einem Taxi geworfen werden können oder eine Wohnung nicht erhalten, nur weil sie Teil der LGBTIQ-Community sind“, so Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist. „Wir wollen aber nicht nur die Minimalforderungen beim Diskriminierungsschutz abdecken, die seit mehr als zehn Jahren von der ÖVP blockiert werden, sondern neue Maximalstandards setzen und Diskriminierung auch in Bereichen wie Bildung oder Gesundheit sowie auch aufgrund von Merkmalen wie Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmalen verbieten! Daher steht die Sozialdemokratie Seite an Seite mit der LGBTIQ-Community und unterstützt die Forderung: ‚Schutz für alle‘!“ Klar ist für Lindner, dass es nicht ausreichen kann, sich im Regenbogenmonat mit Pride-Fahnen fotografieren zu lassen, ohne echte Fortschritte zu erreichen: „Die Politik muss endlich echte Verbesserungen umsetzen und zwar rasch. Her mit dem vollen Diskriminierungsschutz!“

SERVICE: Das Positionspapier zur Kampagne „Schutz für alle“ ist unter folgendem Link finden: https://tinyurl.com/mrx6p9cx

