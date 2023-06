AVISO: Morgen, Dienstag, 11.30 Uhr: Start der "Tour de Chance" der Volkshilfe Österreich

Wien (OTS/RK) - 353.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut und Ausgrenzung betroffen. Stellt man sich die Strecke von Wien nach Klagenfurt vor, würde jeden Meter ein armutsbetroffenes Kind stehen. Auf diesen Missstand will die Volkshilfe mit ihrer Österreich-Radtour aufmerksam machen. Gestartet wird am 13. Juni in Wien, Finale ist am 21. Juni in Klagenfurt. Ziel ist die Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich.

Ihre Gesprächspartner*innen im Rahmen des Pressetermins:

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 13.06., 11.30 Uhr

Ort: Arkadenhof Rathaus Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

Zutritt nur mit gültigem Presseausweis.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at