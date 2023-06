Österreichische Molkereien mit TOP Bewertung im Vertrauensindex

Hohe Qualität, sichere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln

Wien (OTS) - Die österreichischen Molkereien erreichten im APA/OGM -Vertrauensindex, einer Online-Umfrage bei über 1000 Österreichern zum Vertrauen in die einzelnen Branchen nach den Bäckern mit Abstand auf die weiteren Plätze den ausgezeichneten zweiten Platz. Die Molkereiwirtschaft sieht dies als Bestätigung der konsequenten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsarbeit der Milchwirtschaft, gleichfalls als Anerkennung für die sichere und verlässliche, tägliche Versorgung mit hochwertigen, heimischen Lebensmitteln in Krisenzeiten.

„Wir freuen uns darüber und danken für diese Anerkennung der Leistungen der Milchwirtschaft, der Milchbauern, der Mitarbeiter in den Molkereien und in der Logistik sowie der Qualitätssicherung. Gerade in Zeiten der Verteuerung und Verunsicherungen ist dieses Ergebnis sehr wichtig. Wir sehen dies auch als Auftrag den Weg der laufenden Verbesserung der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards weiter zu entwickeln,“ erklärte dazu Dir. Helmut Petschar, der Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) zu dem erfreulichen Ergebnis.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. DI Johann Költringer

VÖM – Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1

A – 1020 Wien

Tel: +43/1/90 664 – 2558

Email: voem @ milch.or.at