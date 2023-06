VP-Mahrer: Migration ist soziale Frage des 21. Jahrhunderts

SPÖ-Vorsitzender Babler negiert Probleme bei Zuwanderung

Wien (OTS) - „Migration ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Mit seiner kürzlichen Erklärung, ‚Asyl sei derzeit kein dringendes Thema‘, zeigt er entweder völlige Unkenntnis oder schaut bewusst bei den echten Problemen in Österreich weg. Eine Willkommenspolitik und politische Phantasien sind augenscheinlich die brüchigen Grundpfeiler der Babler-SPÖ“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Klar ist: Die Stadt Wien liegt in Sachen illegaler Migration im europäischen Spitzenfeld. „Das Integrationsversagen in Wien muss endlich auch von der SPÖ ernst genommen werden – die Menschen in Wien erwarten sich Lösungen“, so Mahrer, der die Wichtigkeit einer funktionierenden Integration für das Zusammenleben in der Bundeshauptstadt betont.

Wien ist Magnet aufgrund verfehlter Willkommenspolitik

Im April 2023 gab es insgesamt 38.904 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte in Österreich ohne Arbeit. 29.192, also 75% davon, leben in Wien. Die Arbeitsmarktdaten und der aktuelle Segregationsbericht zeigen klar, dass Wien ein ganz klares Problem mit irregulärer Migration und Integration hat. Vor allem Asylwerber innerhalb des Bundesgebiets werden von Wien vermehrt angezogen. Die Wiener SPÖ und allen voran Bürgermeister Michael Ludwig müssen endlich klarstellen, ob sie den spaltenden Kurs der Babler-SPÖ unterstützen oder gemeinsam an Lösungen für die Herausforderungen in unserer Stadt arbeiten wollen. „Wer den Klassenkampf, die Einführung neuer Steuern und das Hochhalten marxistischer Ideale wichtiger nimmt als die tatsächlichen Probleme und Ängste der Menschen, verliert jegliche Glaubwürdigkeit“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at