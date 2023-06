Katholischer Familienverband: Urlaub, wie Familien ihn brauchen

Eine wertvolle Auszeit für Familien bietet der Katholische Familienverband mit seiner Aktivwoche, die vom 5. bis 12. August 2023 in Bad Aussee stattfindet.

Wien (OTS) - . Wandern, grillen, die Natur erleben und beim Grillen die Gemeinschaft genießen – all das bietet die Urlaubswoche des Katholischen Familienverbandes im wunderschönen Salzkammergut.

Ob Wandern im ältesten Alpengarten in der Steiermark, die Geschichte des Salzes kennenlernen oder einfach nur die Seele baumeln lassen, bei der Aktivwoche unter der Leitung von Bernhard Jäggle ist für jede und jeden etwas dabei, weil bei der Erstellung des Programms auf die Wünsche der Familien Rücksicht genommen wird.

Die teilnehmenden Familien sind im Haus Elisabeth, rund 1,3 Kilometer vom Zentrum von Bad Aussee in einfachen Doppel- und Familienzimmern mit Gemeinschaftsduschen und WC am Gang, untergebracht. Es ist ein schönes, 150 Jahre altes Haus, eingebettet in herrlicher Natur mit Wiese, Wald und einem kleinen Bach. Darüber hinaus stehen den Teilnehmer/innen ein Fußballplatz, ein Spielplatz und eine Grillstelle zur Verfügung.

Kosten für 7 Tage inkl. Frühstück: 356 Euro für Erwachsene; Kinder und Jugendliche bezahlen 208 Euro, Kinder bis drei Jahre fahren kostenlos mit.

Mehr Informationen und Anmeldung: www.familie.at/sommerwoche2023





