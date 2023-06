spusu NÖ-Gemeindechallenge 2023 – Suche nach Niederösterreichs aktivsten Gemeinden geht in die siebente Runde

LH-Stv. Landbauer: „Vorfreude auf beliebten, digitalen Sport-Wettbewerb, mit dem wir zur regelmäßigen Bewegung animieren wollen, ist bei den Gemeinden schon groß“

St.Pölten (OTS) - Ganz egal, ob man gerne läuft, mit den Inlineskates unterwegs ist, in die Pedale des Fahrrads tritt oder am liebsten einfach nur wandern oder spazieren geht – von 1. Juli bis 30. September zählt wieder jede Minute Bewegung in der freien Natur. In dieser Zeit sucht SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, sodexo und den beiden NÖ-Gemeindevertreterverbänden mit der spusu NÖ-Gemeindechallenge zum bereits siebenten Mal die aktivsten Orte Niederösterreichs. „Regelmäßiger Sport und Bewegung sind die beste Gesundheitsvorsorge. Wer aktiv ist, hält sich körperlich fit, baut Stress ab und steigert seine Leistungsfähigkeit. Mit der Gemeindechallenge rücken wir unsere niederösterreichischen Breitensportler in den Mittelpunkt. Dabei sollen noch mehr Landsleute zur Bewegung motiviert werden. Unser landesweiter Sport-Wettbewerb ist ein beliebtes und erfolgsversprechendes Format, an dem die Niederösterreicher mit großer Begeisterung teilnehmen. Viele Landsleute fiebern dem Start der neuen Auflage schon entgegen und können es kaum erwarten, aktiv zu werden, die ersten Minuten zu sammeln und mit anderen Gemeinden in einen freundschaftlichen Wettstreit zu treten“, freut sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer auf den baldigen Start des jährlichen Erfolgsprojekts.

Wie in den Jahren zuvor, kommt bei der NÖ-Gemeindechallenge heuer wieder die „spusu Sport“-App zum Einsatz. Diese wurde speziell für den Wettbewerb entwickelt und Dank dem laufenden Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Bedürfnisse der Challenges angepasst sowie für die diesjährige Auflage mit zahlreichen Neuerungen ausgestattet. Einerseits wurden neue Filter und Parameter für das Tracken von Minuten implementiert, um die Fairness und Transparenz der Gemeindechallenge auf ein völlig neues Niveau zu heben. Andererseits wurden die bekannten und beliebten Badges für individuelle sportliche Leistungen erweitert, so dass die Auszeichnungen nun in Bronze, Silber und Gold bei der Erreichung stetig anspruchsvoller werdender Ziele erobert werden können. Als spezielles Highlight gibt es zusätzlich zu den Untergruppen innerhalb einer Gemeinde dieses Jahr erstmalig auch die 11teamsports-Vereinswertung. Bei dieser können sich Sportvereine aller Art beim Sammeln von aktiven Minuten messen und Wertgutscheine bis zu 1.000 EUR gewinnen. Die Wertung erfolgt unabhängig von der jeweiligen Gemeinde und wird deshalb als eigenes Ranking dargestellt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann innerhalb der App einem Verein seiner Wahl beitreten.

„Mit all diesen Neuerungen wollen wir sicherstellen, dass unser Wettbewerb auch in der siebenten Ausgabe ein voller Erfolg wird. Dank der Vielzahl an individuellen Auszeichnungen sowie der neuen Vereinswertung bin ich überzeugt, dass für jede und jeden der richtige Ansporn mit dabei ist und wir noch mehr Niederösterreicher zum Mitmachen animieren können“, zeigt sich Landbauer begeistert.

Am 1. Juli 2023 fällt der Startschuss zum Wettbewerb, bei dem alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mithelfen können, ihre Gemeinde zu aktivsten des Bundeslandes zu machen. Die Anmeldung und die Teilnahme sind ganz einfach: 1. Schritt: „spusu Sport“-App auf das Smartphone laden, 2. Schritt: In der App anmelden und Gemeinde virtuell beitreten, 3. Schritt: So viel Sport machen, wie möglich. Jede aktive Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gebucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei immer die Möglichkeit den aktuellen Stand des Wettbewerbs in der App, unter www.noechallenge.at und den Social Media-Kanälen von SPORTLAND Niederösterreich mit zu verfolgen.

Abgerechnet wird das große niederösterreichische Bewegungskonto am 30. September 2023. Danach werden die drei aktivsten Gemeinden in den vier Kategorien „1 – 2500 Einwohner“, „2501 – 5000 Einwohner“, „5001 – 10.000 Einwohner“ und „über 10.000 Einwohner“ mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet. Insgesamt ist es ein schönes Zeichen für den Breitensport, dass hier organisationsübergreifend zusammengearbeitet wird, um gemeinsam mehr Menschen nachhaltig zur regelmäßigen Bewegung zu motivieren.

