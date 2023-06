40 Jahre Familienpass in Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister: Bei den Antragszahlen gibt es heuer bereits ein Plus von 45 Prozent

St.Pölten (OTS) - Der NÖ Familienpass, die kostenlose Vorteilskarte für Niederösterreichs Familien, feiert seinen 40. Geburtstag. Einen konkreten Einblick in die Angebote, die Entwicklungen und die Zukunft des NÖ Familienpasses gaben Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und NÖ Familienland-Geschäftsführerin Barbara Trettler am heutigen Montag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.

„In Niederösterreich gibt es rund 488.300 Familien. Dazu zählen etwa 171.200 Familien mit Kindern unter 18 Jahren“, sagte Teschl-Hofmeister, die auch betonte: „197.000 Personen besitzen aktuell einen NÖ Familienpass. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir bei den Neuanträgen einen Anstieg um 45 Prozent.“ Der Familienbegriff habe sich in den letzten 40 Jahren verändert. Niederösterreich sehe die Familien in all ihrer Vielfältigkeit. „So ist der NÖ Familienpass seit einigen Jahren für alle da, die Zeit mit Kindern verbringen möchten. Diese kostenlose Vorteilskarte kann von Eltern, Erziehungsberechtigten, Tanten, Freunde der Familien, Leihomas, Tagesmüttern etc. bezogen werden“, führte die Landesrätin aus. „Das oberste Ziel des NÖ Familienpasses ist seit jeher gleich, Familien in Niederösterreich finanziell zu entlasten und sie dabei zu unterstützen, mehr Zeit miteinander zu verbringen“.

Dabei setzt der NÖ Familienpass nicht nur auf einen Schwerpunkt, sondern bietet verschiedene Angebote und ist stets darum bemüht, mit der Zeit zu gehen, bedürfnisorientierte Unterstützung zu bieten und für gemeinsame Familienzeit zu sorgen. Die NÖ Familienland GmbH ist im Auftrag des Landes Niederösterreich mit dem Projekt NÖ Familienpass betraut und sieht es als ihre Kernaufgabe, die Vorteilskarte laufend weiterzuentwickeln. Zu den Highlights zählen die Schul-Laptop-Versicherung für eine Jahresprämie von 75 Euro, die Unfallversicherung für die ganze Familie um 44 Euro pro Jahr, die Aktion „M10“ – Museen entdecken um zehn Euro pro Museum und pro Familie oder Familienvorstellungen im Festspielhaus St. Pölten.

„Aktuell wird auch an einer NÖ Familienpass-App gearbeitet. Damit möchten wir auf den Zug der Digitalisierung aufspringen und die Vorteilskarte noch benutzerfreundlicher gestalten“, so Teschl-Hofmeister. Die App soll aller Voraussicht nach im Frühjahr 2024 präsentiert werden.

NÖ Familienland-Geschäftsführerin Barbara Trettler sagte:

„Familienarbeit heißt für uns, dort für Familien unterstützend tätig zu sein, wo sie mit ihren Lebensbereichen verankert sind. Dort, wo sie leben und arbeiten, dort, wo sie ihre Einkäufe tätigen, ihre Freizeit verbringen, dort, wo ihre Kinder betreut oder Angehörige versorgt werden müssen. Mit dem NÖ Familienpass und den Angeboten kommen wir direkt und unmittelbar bei den Familien in Niederösterreich an. Das ermöglicht uns, mit unseren Angeboten dort ansetzen zu können, wo es Familien am dringendsten brauchen.“

Derzeit zählt der NÖ Familienpass fast 550 Partner in ganz Niederösterreich, aber auch in anderen Bundesländern. Alle Informationen zu den Partnerbetrieben, Spezial-Aktionen, Versicherungsangeboten und zur Beantragung gibt es unter https://familienpass.at/

Nähere Informationen bei der NÖ Familienland GmbH unter 02742/9005-13484, Karin Feldhofer, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at und www.noe.familienland.at.

