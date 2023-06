Dachverbände zur ÖOC-Wahl: „Auslaufender Vorstand soll Demokratie nicht unterlaufen“

Wien (OTS) - ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION lehnen die Teilnahme an einem neuen ÖOC-Wahlausschuss ab, ÖOC-Hauptversammlung soll über bereits eingereichten Wahlvorschlag abstimmen. Athlet:innen, Teilhabe, Demokratie und Good Governance sollen künftig im Mittelpunkt stehen.



Die drei Sportdachverbände machen in der ÖOC-Causa gemeinsame Sache und befürworten die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung. Sie fordern eine rasche und demokratisch legitimierte Lösung für die Zukunft des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC). Der vom Wahlausschuss ausgearbeitete, bereits eingebrachte Wahlvorschlag, der für Ausgewogenheit, Kompetenz, Verjüngung und eine erhöhte Präsenz von Frauen in den Gremien steht, soll in der Versammlung zur Abstimmung gebracht werden.

Die Absetzung des Wahlausschusses durch den fachlich nicht mehr zuständigen auslaufenden Vorstand sei nämlich nicht nur undemokratisch, sondern auch rechtlich gar nicht möglich gewesen. „Wir werden einer Aufforderung zur neuerlichen Nominierung von Mitgliedern für einen neuen Wahlausschuss deshalb nicht nachkommen und rufen im Sinne des Sports dazu auf, entsprechende Aktivitäten durch den auslaufenden Vorstand bis zur außerordentlichen Hauptversammlung auszusetzen, um Klärungen durch diese nicht vorzugreifen“ erklären in einer gemeinsamen Stellungnahme für die Vereinsverbände die drei Präsidenten Hermann Krist (ASKÖ), Christian Purrer (ASVÖ) und Peter McDonald (SPORTUNION). Laut seinem Statut müsste das ÖOC pro Dachverband je eine:n Vertreter:in in den Wahlausschuss berufen.

„Außerdem soll auf Wunsch von ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION das ordentliche Schiedsgericht damit befasst werden, dass der auslaufende Vorstand die Abstimmung eines Wahlvorschlages durch die Mitgliederversammlung verhindern wollte“, schließt Hermann Krist daran an.

Negativen Präzedenzfall verhindern

Die Verbände befürchten, dass das Vorgehen des auslaufenden Vorstandes ein schlechtes Beispiel für andere Vereine abgeben könnte. „Es darf kein Präzedenzfall im Sport geschaffen werden, in dem eine unberechtigte Abberufung des Wahlausschusses durch einen auslaufenden Vorstand inhaltlich in den Vorschlag von Wahlausschüssen eingreift. Dies hätte fundamentale, negative Auswirkungen auf das Vereins- und Verbandswesen in Österreich zur Folge. Es dürfen Wahlausschüsse in Vereinen nicht nach Belieben abgesetzt werden können, bis jeweils ein von auslaufenden Vorständen gewünschtes Ergebnis erreicht wird, anstatt Wahlvorschläge von der Mitgliederversammlung abstimmen zu lassen“, so der Präsident der SPORTUNION Peter McDonald.

ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION wollen so rasch wie möglich wieder die Athlet:innen im Mittelpunkt der Bemühungen des ÖOCs sehen und zudem sicherstellen, dass auch alle künftigen Besetzungen im Comité durch die Mitgliederversammlung zu erfolgen haben, um Checks und Balances durch Aufsichts- und Kontrollorgane sicherzustellen. "Diskussionen und Entscheidungen sollen in einem transparenten und fairen Prozess erfolgen, der die Vielfalt der Interessen berücksichtigt und auf dem Prinzip der Good Governance basiert. Nur durch konstruktive Zusammenarbeit und die Beachtung dieser Grundsätze können wir unsere Ziele erreichen und den Sport weiter voranbringen“, so der ASVÖ Präsident Christian Purrer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich

Präsident Hermann Krist

01/8693245

askoe @ askoe.at

www.askoe.at