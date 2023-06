DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Valie Export und Guido Tartarotti am 13. Juni in ORF 1

Danach: „Pratersterne“ und „Herr Ostrowski sucht das Glück“

Wien (OTS) - Zu Gast bei Stermann & Grissemann in „Willkommen Österreich“ sind am Dienstag, dem 13. Juni 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 die österreichische Grande Dame der Performancekunst, Valie Export, und der Journalist, Autor und Kabarettist Guido Tartarotti. Um 23.00 Uhr präsentiert Hosea Ratschiller die „Pratersterne“ und begrüßt Andreas Rebers, Vera Deckers, Homajon Sefat und Rudi Schöller auf der Stand-up-Bühne im Wiener Fluc. Um 23.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Herr Ostrowski sucht das Glück: In der Esoterik“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Gemeinsam mit Stermann und Grissemann blickt Valie Export auf ihre ersten feministischen Performances und ein beeindruckendes Lebenswerk zurück. Ob Kunst heute noch provozieren kann und ob es in Zeiten von TikTok und Internet-Memes noch Medienkünstler/innen braucht, verrät die 84-Jährige im Talk.

Guido Tartarottis pointierte Kurztexte sprühen vor Witz und philosophischen Anspielungen. So führt er im Solokabarett „Guitar Solo“ dem Publikum die eigene Nicht-Existenz vor Augen. Am Dienstag ist der Kulturkritiker in „Willkommen Österreich“ zu Gast und talkt mit Stermann und Grissemann.

Fans der Kabarettreihe „Pratersterne“ finden Staffel 1 bis 5 der „Pratersterne“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Alle bisherigen Ausgaben von „Herr Ostrowski sucht das Glück“ gibt es ebenfalls zum Nachsehen auf Flimmit.

